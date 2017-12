Der Tierpark Berlin hat erneut Eisbären-Nachwuchs: Die Mutter des im Frühjahr plötzlich verstorbenen Eisbärenbabys Fritz hat am Donnerstag zwei Jungtiere zur Welt gebracht, von denen eins am Leben ist.

Genau neun Monate nach dem frühen Tod von Eisbär Fritz ist im Tierpark Berlin wieder ein Eisbärenbaby zur Welt gekommen.

Wie der Tierpark am Freitag mitteilte, sei der zweite Nachwuchs der achtjährigen Tonja sowie des sechsjährigen Wolodja am Donnerstag geboren worden. Demnach habe sich die Mutter vor knapp zwei Monaten in die Wurfbox zurückgezogen und nun zwei Jungtiere zur Welt gebracht, von denen allerdings nur noch eines am Leben ist. Das zweite Tier sei tot zur Welt gekommen.

Der nur etwa 30 Zentimeter große Eisbären-Nachwuchs kommt taub und blind auf die Welt.