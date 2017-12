Helmut Krüger Potsdam Samstag, 30.12.2017 | 18:51 Uhr

In der Fahrschule wird gelehrt: Ich darf fahren, wenn der andere seiner Pflicht zu halten, nachkommt.

Das gilt immer und überall - auch für Blaulicht - kann aber offensichtlich nicht immer und überall praktiziert werden.



Was die spezifische Situation angeht, so werden die Untersuchungen hoffentlich unvoreingenommen nach mehrere Richtungen gehen:



Haben sich die Beteiligten gesehen?



Wenn nicht, warum sind denn beide trotzdem gefahren, vor allem derjenige, der auf der Vorfahrt achtenden Straße unterwegs war? Das Blaulicht ggf. als Allmachtsmittel, was sämtliche Gesetzmäßigkeiten, auch physikalische, außer Kraft setzt?



Wenn sich beide gesehen haben: Warum hat der zum Bremsen Verpflichtete nicht gebremst? Ggf. Ablenkung durch Musik á la rollende Diskothek, was die Sinne einschränkt?