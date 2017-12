Bild: rbb/Iris Wußmann

Reportage | Vor der Versteigerung von Alwine - "Ich hoffe, dass die Leute hier mal etwas Glück haben"

08.12.17 | 19:46 Uhr

125.000 Euro lautet das Startgebot, wenn am Samstag das Dörfchen Alwine in Südbrandenburg versteigert wird. Für die abgelegene Siedlung bedeutet die Versteigerung viel unerwünschten Besuche, Verunsicherung – und ein wenig Hoffnung. Von Daniel Claus

Bis auf die vorbeidonnernden Lastwagen war es immer ruhig in Alwine: Sechs Häuser auf 16.000 Quadratmeter, 14 Bewohner. Aus den Schornsteinen qualmt der Rauch der alten Kachelöfen aus den baufälligen Häusern. Es ist grau in der kleinen Siedlung in Südbrandenburg, auch wenn die Sonne scheint. Die Fenster sind verblasst, notdürftig mit Klebeband repariert oder ganz zerschlagen. Schuppen und Nebengebäude sind teilweise eingefallen.



Etwas für "Bastler"

Das Wort "sanierungsbedürftig" aus der Objektbeschreibung für die Versteigerung des Dorfes wirkt schon optimistisch, wenn man sich die eingestürzten Decken und Dächer einiger Schuppen und die bröckelnden Hausfassaden ansieht. Auf einer Wiese rosten drei Autowracks vor sich hin, in denen sich Müll stapelt.

Es ist einsam in Alwine. Beim dreiminütigen Spaziergang vom Anfang zum Ende der einzigen Straße ist kein Lebenszeichen zu bemerken. Nur aus einem Haus in der Mitte ist ein dumpfes Hundebellen zu hören. Ein schwarzer und ein goldener Labrador drängen sich aufgeregt an das graue Fenster. Auf der Fensterbank sitzt eine Katze und starrt regungslos auf die Straße. In Alwine fühlt man sich sogar beobachtet, wenn man allein ist. Hier fällt jeder Fremde sofort auf. Die letzten Wochen müssen für die Bewohner anstrengend gewesen sein

Besuch aus ganz Deutschland

Ein roter Kombi biegt von der Landstraße ab. Es ist das erste Auto, das an diesem Vormittag den Weg nach Alwine findet. Fünf Journalismus-Studenten aus Darmstadt haben sich auf den sechsstündigen Weg nach Elbe-Elster gemacht. Sie steigen aus, jeder von ihnen mit einer Kamera im Anschlag. Aufgeregt laufen sie die heruntergekommenen Schuppen ab, filmen zerborstene Dachgiebel und den Schrott, der in den Ruinen entsorgt wurde. In ihrem Rücken stehen die sechs bewohnten Häuser Alwines. Vermutlich sind die Bewohner anwesend. Doch von Kameras und Interviews haben sie erstmal genug.

Eine weiße, hochwertige Limousine parkt neben dem Auto der Studenten. Auch dieses Auto gehört nicht in die Siedlung. Es gehört dem Bürgermeister der Gemeinde Uebigau-Wahrenbrück, Andreas Claus. Seit letzten Wochen ist er täglich damit beschäftigt, Interviews zu geben und Presseanfragen zu beantworten. Mehr als zwei Dutzend Kamerateams wollten ihn in dem Ort sprechen, für den sich sonst niemand interessiert hat. Nicht einmal die Eigentümer zeigen Interesse an ihrer Siedlung, sagt Andreas Claus. Auch das Interesse potenzieller Käufer hält sich bisher in Grenzen.

Ein Dorf kommt unter den Hammer

Bild: dpa/Patrick Pleul Am 9. Dezember kommt die gesamte Siedlung Alwine im Südwesten Brandenburgs versteigert unter den Hammer...

Bild: dpa/Patrick Pleul Die Sache mit dem Vermieten hat offenbar nicht so richtig geklappt ...



Bild: dpa/Patrick Pleul Die Ruhe vor dem Versteigerungssturm.

Bild: dpa/Patrick Pleul Von den zwölf Personen, die mal in diesem Haus lebten, sind nur noch Erika Kühne und Paul Urbanek übrig.

Bild: dpa/Patrick Pleul Erika Kühne und Paul Urbanek kamen wegen der Arbeit nach Alwine. Der 71-Jährige will hier bleiben. In die Stadt "will ich nicht geschenkt hin", erzählte er im Interview mit dem Tagesspiegel.

Bild: dpa/Patrick Pleul 16.000 Quadratmeter Land gehören zum Kauf von Alwine dazu - 16.000 Quadratmeter, auf denen viel zu tun ist.

Bild: dpa/Patrick Pleul Die meisten Häuser in Alwine sind sanierungsbedürftig und eher etwas "für Bastler".

Bild: dpa/Patrick Pleul Schwierigkeit für Spekulanten: Der Flächennutzungsplan gibt vor, dass Gelände in Alwine landwirtschaftlich genutzt werden. Die Gebäude haben Bestandsschutz... Play Pause Fullscreen















Entstanden ist Alwine als Unterkunft für die Kohlearbeiter der benachbarten, ehemaligen Brikettfabrik Luise. Nach dem Mauerfall wurde die Siedlung von zwei Brüdern gekauft. Ihre Pläne zur Entwicklung des kleinen Ortes haben sie nie umgesetzt, sagt der Bürgermeister: "Hier ist seit dem Kauf durch die Eigentümer so gut wie nichts passiert. Man hat die Miete kassiert aber ganz wenig getan, um etwas an der Lebenssituation der Menschen zu verändern."

Isolierte Fenster für den Winter bleiben für die Bewohner Alwines eine Wunschvorstellung. Auch der Schornsteinfeger möchte nicht mehr hierher kommen, da die zwei Eigentümer seine Rechnungen nicht beglichen haben. Einer der beiden Brüder ist inzwischen verstorben, nun möchte der andere das Dörfchen loswerden.

Zur Versteigerung werden sie nicht fahren

Alexander möchte von diesem Trubel nicht viel mitbekommen. Er ist 15 Jahre jung, lebt schon immer in Alwine. In seiner bunten Regenjacke kommt er langsam die Landstraße entlang. Wenn die Reporter tagsüber ihre Autos vor seinem Haus parken, ist er in der Schule – und sehr froh darüber. Denn zuhause belastet ihn die Situation schon genug: "Ich merke, dass mein Vater angespannt ist. Ich weiß auch nicht, wie es weiter geht und habe Angst, ausziehen zu müssen. Ich bin ja hier groß geworden." In Alwine fühlt er sich wohl und heimisch, geht mit den Hunden spazieren oder spielt auf der Wiese vor den Autowracks Fußball. Zur Versteigerung am Samstag in Berlin werden seine Familie und er nicht fahren. Sie wollen lieber ihre Ruhe haben.

"Ich hoffe, das die Leute hier mal etwas Glück haben"

Ihnen bleibt nur die Hoffnung auf einen gutherzigen Käufer, der sich auch dem Schicksal der Bewohner Alwines annimmt. Wenn sich bei der Versteigerung am Samstag kein neuer Eigentümer findet, wird Alwine weiter verfallen. Sollte ein Käufer Alwine aber als Spekulationsobjekt betrachten, werden die günstigen Mietverhältnisse wohl kaum weiter aufrechterhalten.



Auch dem Bürgermeister Andreas Claus bleibt hier nur eine Option, die Daumen zu drücken: "Ich hoffe, dass die Leute, die hier leben, mal etwas Glück haben. Dass jemand kommt, der Eigentum als Verantwortung betrachtet und nicht nur versucht, hier Geld raus zu ziehen. Insbesondere bei den Leuten, die ohnehin schon wenig haben."

Brandenburg: Dorf For Sale rbb/Iris Wußmann Video: Fritz | 07.12.2017 | Daniel Claus