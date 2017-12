imago/Michael Gottschalk Audio: Inforadio | 04.12.2017 | Studiogespräch mit Lisa Steger | Bild: imago/Michael Gottschalk

Innenminister Schröter: "Bedrohungslage sehr ernst" - Polizei: "Keine Pakete annehmen, die einem seltsam vorkommen"

04.12.17 | 07:40 Uhr

Wer in der jetzigen Vorweihnachtszeit ein Paket von einem seltsamen oder unbekannten Absender bekommt, sollte lieber die Polizei rufen. Nach dem Erpressungsversuch beim Zusteller DHL raten die Behörden und Ministerien für Berlin und Brandenburg zur Vorsicht.

Nach dem Fund einer Paketbombe in Potsdam, mit der sehr wahrscheinlich der Paketlieferdienst DHL erpresst werden sollte, hat Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) die Bedrohungslage als "sehr ernst" bezeichnet. Wer eine nicht bestellte Lieferung von einem Online-Händler erhalte, sollte die Polizei informieren, sagte Schröter am Sonntagabend im rbb. Es gebe Hinweise auf einen ähnlichen Vorfall in Frankfurt (Oder) vor etwa einem Monat. Bewiesen sei der Zusammenhang allerdings nicht. Nach bisherigen Erkenntnissen handeln der oder die Täter regional im Raum Berlin/Brandenburg, kein anderes Bundesland sei betroffen, fügte Schröter hinzu.

Ermittler rechnen mit weiteren Paketen

Polizei und Staatsanwaltschaft riefen die Bevölkerung zur Vorsicht und zur Mithilfe auf. Wie Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke sagte, seien weitere solcher explosiver Sendungen "nach jetzigem Ermittlungsstand wahrscheinlich". Polizeidirektor Jörn Preuß erklärte: "Vorranging sind Kleinunternehmen betroffen, denen diese Pakete zugesandt werden. Aber es ist nicht auszuschließen, dass Privatpersonen auf diesem Weg kontaktiert werden." "Wenn Leuten etwas seltsam vorkommt, sollte unbedingt die Polizei gerufen werden", sagte ein Polizeisprecher. Das Paket sollte auf keinen Fall geöffnet werden. Man solle darauf achten, ob auf Paketen Absender fehlten, die Schrift handgeschrieben oder schlecht leserlich sei, Adressen auf "nicht üblichem" Platz stünden, es auffallende Rechtschreibfehler gebe oder Drähte oder anderes seltsames Material aus der Sendung herausragten.

Pressekonferenz rbb Video | 03.12.2017 - Behörden informieren über Ermittlungsstand

Keine Spur - Ermittlerzahl verdoppelt

Zu dem Täter oder den Tätern hat die Polizei weiterhin keine Spur. Man habe die Zahl der Ermittler im Landeskriminalamt verdoppelt und auch ein Hinweistelefon unter 0331/505950 geschaltet, sagte der Sprecher der Brandenburger Polizei, Torsten Herbst, am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Bei der eigens eingerichteten Telefonnummer seien zwar verschiedene Hinweise eingegangen. Denen gehe man nach. Der entscheidende Hinweis sei jedoch noch nicht dabei gewesen.

Forderung in Millionenhöhe

Die Paketbombe hatte am Freitag dazu geführt, dass Teile der Potsdamer Innenstadt gesperrt wurden. Doch "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" galt die Zustellung der Briefbombe nicht dem Weihnachtsmarkt, wie der Innenminister zusammen mit Polizeipräsident Mörke und Oberstaatsanwalt Heinrich Junker am Sonntag mitteilte. Das Tätermotiv sei stattdessen eine Geldforderung in Millionenhöhe gegen den Konzern DHL. Das hätten die kriminaltechnischen Untersuchungen ergeben. Wie hoch die geforderte Summe genau ist, teilten die Behörden nicht mit.

Ermittelt wird nun wegen schwerer räuberischer Erpressung und versuchter Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Hinweise darauf, dass auch andere Lieferdienste erpresst werden, gibt es bislang nicht, erklärte Schröter.

Paket wurde in Potsdam-West aufgegeben

Aufgegeben wurde die Paketbombe den Ermittlungen zufolge in einer DHL-Packstation in Potsdam-West. Die Fahnder suchen jetzt Zeugen, die am vergangenen Donnerstag gegen 7 Uhr an der Kantstraße, Ecke Roseggerstraße etwas Verdächtiges beobachtet haben, heißt es in einem Fahndungsaufruf. Zudem werden alle Personen gesucht, die dort zwischen 6.30 Uhr und 7.15 Uhr Pakete aufgegeben haben.



Paketbombe gefährlicher als zunächst vermutet

Ein Lieferdienst hatte am Freitag die Sendung, die sich dann als verdächtig entpuppte, in einer Apotheke in unmittelbarer Nähe eines Potsdamer Weihnachtsmarkts abgegeben. Rund um das Geschäft wurde daraufhin ein Sperrkreis von etwa 100 Metern eingerichtet. Auch ein Teil des Weihnachtsmarktes wurde gesperrt, Anwohner mussten ihre Wohnungen verlassen.

Spezialisten der Bundespolizei untersuchten das Paket und öffneten es mit einem Wasserstrahl. In dem Paket war nach Polizeiangaben unter anderem eine Blechbüchse mit Nägeln, Batterien sowie Drähte und ein verdächtiges Pulver. Zunächst war von einer Bombenattrappe die Rede gewesen, mittlerweile sei man zu der Erkenntnis gekommen, dass die Zustellung hätte "umsetzungsfähig gewesen sein können", wie der Innenminister mitteilte. "Der oder die Täter nehmen eine Tötung billigend in Kauf", sagte er.

Erpesser verschickt Botschaft über QR-Code

Brandenburgs Polizeipräsident Mörke erklärte am Sonntag, die Paketbombe sei aufgesprengt worden. Danach habe man ein in viele Teile zerrissenen Zettel gefunden, der zusammengesetzt einen QR-Code gezeigt habe. Der Code habe dann zu der Erpresserbotschaft an DHL geführt. Man stehe nun eng mit dem Sicherheitspersonal von DHL in Kontakt, hieß es weiter. DHL selbst will zu dem Fall derzeit keine Stellung nehmen. Der zur Deutschen Post gehörende Paketdienst hatte im vergangenen Jahr als Marktführer 1,2 Milliarden Pakete in Deutschland zugestellt. Am Spitzentag im Weihnachtsgeschäft waren es 8,4 Millionen Pakete.

Weitere Infos Hinweise für die Bevölkerung Hinweise auf gefährliche Pakete könnten laut Polizei Brandenburg sein: fehlender oder unvollständiger Absender auffällige Rechtschreibfehler Flecken oder Verfärbungen am Paket Drähte oder Auffälligkeiten am Paket

Die Polizei hat en Hinweistelefon eingerichtet: 0331-505950 . In dringenden Fällen soll die 112 kontaktiert werden.





Täter agiert offenbar regional

Die mögliche Parallele zu einem ähnlichen Fall in Frankfurt (Oder) am 6. November wird nun geprüft. Dort sei ein ähnliches Paket an einen Online-Händler gesendet worden, sagte Mörke. Dieses sei beim Öffnen in Brand geraten. Dadurch sei das Erpresserschreiben verbrannt. In der Potsdamer Sendung sei aber auf die erste Tat Bezug genommen worden. Aus kriminalstrategischen Gründen könne man vorerst keine weiteren Details zu den Ermittlungen bekanntgeben.

"In einer Zeit, in der besonders viele Pakete hin und her geschickt werden, ist so eine Tat ganz besonders verwerflich", sagte Schröter. Man werde möglichst alles tun, um den oder die Täter einer gerechten Strafe zuzuführen.



