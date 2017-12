Orankesee in Hohenschönhausen

Beim traditionellen Weihnachtsbaden des Vereins Berliner Seehunde sind am Montag wieder unerschrockene und gut gelaunte Schwimmer in den Orankesee in Hohenschönhausen gestiegen.

Allerdings fehlten auch dieses Mal Eis und Schnee. Die Lufttemperatur am 1. Weihnachtstag lag in der Hauptstadt bei etwa acht Grad.