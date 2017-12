Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will bei der traditionellen

Berliner Weihnachtsfeier des Entertainers Frank Zander Essen an Bedürftige verteilen. Der märkische Regierungschef werde sich bei der Feier im Hotel Estrel am 19. Dezember ab 16 Uhr an der Essensausgabe für Notleidende beteiligen, teilte die Staatskanzlei in Potsdam mit.

Die Weihnachtsfeier für Obdachlose findet zum 23. Mal statt. Erwartet werden rund 3.000 Bedürftige, denen unter anderem Gänsebraten serviert werden soll. Prominente Helfer waren im vergangenen Jahr unter anderen Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), die Sängerin Marianne Rosenberg, der Boxer Axel Schulz und der Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi (Linke).