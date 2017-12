Weniger Falschgeld in Brandenburg entdeckt

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres ist in Brandenburg weniger Falschgeld entdeckt worden als im Vorjahr: Im ersten Halbjahr 2017 registrierte die Polizei 519 Blüten, im gleichen Vorjahreszeitraum seien es 610 gewesen, teilte das Polizeipräsidium in Potsdam mit.