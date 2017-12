imago stock&people/Ritter Audio: Inforadio | 20.12.2017 | A. Schmidt-Hirschfelder/S. Hass | Bild: imago stock&people/Ritter

Weihnachtswetter und -verkehr - Zur Bescherung gibt's zweistellige Temperaturen

20.12.17 | 13:35 Uhr

Die erste Reisewelle der Weihnachtsferien rollt - nach Angaben des ADAC soll es am Freitag richtig voll werden auf den Autobahnen. Die Meteorologen sagen derweil steigende Temperaturen voraus, weiße Weihnachten wird es in Berlin und Brandenburg nicht geben.



Mit der weißen Weihnacht wird es auch in diesem Jahr in der Region nichts werden. "Atlantische Tiefs bringen relativ milde Luft zu uns mit Regen im Gepäck", sagte Alexandra Schwarz von der MeteoGroup am Mittwoch rbb|24. Ihre Prognose für Heiligabend: 11 Grad mit länger andauernden Niederschlägen.

"Das bleibt auch bis zum ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag so", sagte die Meteorologin voraus. Im Hinblick auf den Jahreswechsel ist die Prognose noch unsicher, die Tendenz geht aber zu fallenden Temperaturen.

Weiße Weihnachten - eher eine Ausnahme

Auch in den vergangenen beiden Jahren war das Weihnachtswetter in der Region alles andere als winterlich: 2016 wurden in Berlin-Dahlem zu Heiligabend 7 Grad gemessen, im Jahr davor war es am Zweiten Feiertag frühlingshafte 15 Grad. Experten verweisen auf das sogenannte Weihnachtstauwetter, eine kurze Wärmeperiode, die in Deutschland in etwa zwei Drittel der Fälle eintritt: Ein Phänomen, das nicht unmittelbar mit dem Klimawandel zusammenhängt, sondern mit altbekannten Eskapaden wie der Schafskälte oder dem Altweibersommer vergleichbar ist.

Verkehr: Richtig dicke kommt's am Freitag

Zumindest über das Wetter müssen sich die Autofahrer also zu Beginn des Weihnachts-Reiseverkehrs keine großen Sorgen machen. Dennoch muss mit Staus und Behinderungen gerechnet werden. "Schon zum letzten Schultag in Berlin und Brandenburg erwarten wir heute die erste Reisewelle auf den Straßen", sagte Sabine Hass vom ADAC Berlin-Brandenburg dem Inforadio. "Richtig dicke kommt es dann aber am Freitag mit einsetzendem Feierabendverkehr." Dann seien Behinderungen und Staus in fast alle Richtungen vorprogrammiert: Etwa auf der A11 oder der A24 in Richtung Norden, aber auch auf der A2, der A9 oder der A13. Etwas entspannter lasse es sich am Freitagvormittag oder am Samstagnachmittag starten. Bei der Rückreise sollte man den Zweiten Weihnachtsfeiertag abends meiden - dann ist erfahrungsgemäß am meisten auf den Straßen los.