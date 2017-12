Zerbröselnde Einbände, schimmelndes Papier, Insektenfraß: In den historischen Sammlungen der Humboldt-Universitätsbibliothek retten Restauratoren in Handarbeit alte Bücher - oft Hunderte Stunden lang. Von Anne Hoffmann

Vendulka Cejchan schiebt ein Stück Japanpapier unter die schadhafte Stelle, zeichnet sie nach, reißt es großzügig aus. Dann bestreicht sie es mit Kleister aus Weizenstärke, legt das Reparaturpapier unter die abgerissene Ecke, klopft es vorsichtig mit einem Pinsel fest. Jetzt legt sie noch Löschkarton unter und ein weiteres Blatt, das verhindern soll, dass Kleister die Seiten verklebt. Zu guter Letzt kommen Gewichte zum Beschweren.



Diese Prozedur wiederholt die Buchrestauratorin viele Male. "Wir arbeiten grundsätzlich mit Japanpapier, weil es sehr stabil ist, weil sich das gut reißen lässt und weil es das in sehr unterschiedlichen Stärken gibt“, erklärt sie.

"Ganz wichtig ist, dass wir Restauratoren uns ganz zurückhaltend verhalten dem Buch gegenüber. Wir müssen gucken: Was sind genau die Originalmerkmale? Was sind wirkliche Schäden?" Immer gelte: Weniger ist mehr. Denn oft seien Gebrauchsspuren ein Zeichen dafür, wie ein Buch benutzt wurde. "Das hat also mit unserer Geschichte als Leser und als Nutzer zu tun." Sämtliche Arbeitsschritte, die sie an einem Buch unternimmt, sollten reversibel sein.