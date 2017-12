Wilma Zahn Landau Sonntag, 03.12.2017 | 11:52 Uhr

Zur Gefahr durch Wölfe sagte Kurt Kotrschal:

"In den allermeisten Fällen sind Kinder natürlich über ganz Eurasien immer wieder Beute von Wölfen gewesen."

Seine Kollegin sagt über Kinder im Beuteschema der Wölfe: "Als erwachsener Mensch glaub ich braucht man kaum [!] Angst haben [...]. Kinder ist etwas anderes, also wenn da ein Kind alleine durch den Wald laufen würde [...] was vielleicht noch ein bisschen stolpert und eine hohe Stimme hat: das fällt einfach ins Beuteschema rein. Es ist ein Raubtier, von daher ist er gefährlich." (Dr. Friederike Range, Messerli Research Institute, University of Veterinary Medicine Vienna, Medical University und Leiterin und Gründerin des Wolf Science Center.)

( Zitiert aus: https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/mythos-wolfskind-mogli-und-die-wilden-kinder-100.html)

In Israel wurden dieses Jahr übrigens 10 Wolfsangriffe auf Kinder innerhalb von 4 Monaten registriert.