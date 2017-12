Zahlreiche Hinweise nach Überfall auf Luxusjuwelier in Berlin

Schon öfter gab es am Berliner Ku'damm Überfälle auf Juweliere. Diesmal wurde ein Wachmann brutal niedergeschlagen. Die Polizei veröffentlichte Bilder der Täter - und hat mittlerweile zahlreiche Hinweise erhalten.

Die Polizei hatte am Freitag Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht. Sie zeigen einen kahlköpfigen Mann mittleren Alters in einem dunklen Wintermantel, gegen den laut Polizei bereits ein Haftbefehl vorliegt. Sein jüngerer Komplize war maskiert und trug einen dunklen Anorak.

Nach dem Überfall auf einen Luxus-Juwelier am Kurfürstendamm in Berlin hat die Polizei nach eigenen Angaben bisher etwa 20 Hinweise auf die möglichen Täter erhalten.

Überfall auf Luxus-Juwelier am Ku'damm

Der erste der Täter habe am Donnerstagnachmittag vorgetäuscht, Kunde zu sein, teilte die Polizei mit. Als der Wachmann ihm die Tür öffnete, sei ein zweiter Mann hinzugekommen, habe den Wachmann mit einem Hammer niedergeschlagen und dann Glasvitrinen zerstört und geleert. Der andere Täter sicherte die Tür mit einer Schusswaffe ab. Ein weiterer Komplize soll den beiden schließlich gewunken haben, daraufhin flüchtete das Trio zu Fuß.

Bei dem Überfall am Donnerstagnachmittag hatten insgesamt drei Männer den Juwelier ausgeraubt. Ein 43 Jahre alter Wachmann wurde dabei niedergeschlagen und schwer an der Schulter verletzt.

Die Gegend rund um den Kurfürstendamm war bereits öfter Schauplatz von Überfällen. Im Januar dieses Jahres brachen Diebe ins Kaufhaus KaDeWe ein und stahlen hochwertige Uhren und Schmuck. Im November 2016 stürmten Maskierte ein Juweliergeschäft in einer Seitenstraße. Sie zerstörten mehrere Glasvitrinen und flüchten mit ihrer Beute. Im Oktober 2016 gab es einen Einbruch bei Karstadt am Ku'damm. Die Diebe zerstörten in kürzester Zeit mehrere Vitrinen und stahlen Schmuck. Im August 2016 überfielen zwei Männer mit einer Axt einen Juwelier.

Erst am Mittwochabend war ein Juwelier im Bezirk Reinickendorf bedroht und niedergeschlagen worden. Als der 29-Jährige wieder zu sich kam, war der Täter mit Schmuck und Geld entkommen. Das Opfer wurde im Krankenhaus wegen einer Kopfverletzung behandelt.