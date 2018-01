Bild: imago stock&people

Zehn Jahre Nichtraucherschutz - Berliner Rauch-Freiheit

01.01.18 | 06:48 Uhr

In Berlin wird – gefühlt – an jeder Ecke gequalmt. Andererseits haben sich die Dunstschwaden in so mancher Kneipe gelichtet. Was also haben zehn Jahre Nichtraucherschutzgesetz gebracht? Ein Stimmungsbild. Von Andrea Marshall

Berlin ist Partyhauptstadt – und Hauptstadt der Raucher. Mehr als jeder dritte Mann und fast ein Viertel der Frauen qualmen regelmäßig, wenn auch mit leicht fallender Tendenz [Tabakatlas 2015] Zwar greifen die Jungen heute nicht mehr ganz so oft zur Zigarette. Doch man ahnt es: Der Nichtraucherschutz hat es in Berlin nicht leicht.

Vor zehn Jahren: die Ausgangslage

Vor genau zehn Jahren, im Januar 2008, trat unter Rot-Rot das erste, rigidere Gesetz in Kraft: Um Nichtraucher vor Passivrauchen zu schützen, verbot es das Qualmen in öffentlichen Einrichtungen wie Behörden, Schulen und Krankenhäusern sowie in großen Teilen der Gastronomie. Die Folge: Viele Berliner liefen Sturm. Befürchtet wurde unter anderem ein Eckkneipensterben. Die persönliche Freiheit, auch öffentlich zu rauchen, schien den ehemaligen Mauerstädtern ein sehr hohes Gut. Man verlangte ein Recht auf die volle Dröhnung. Dann urteilte das Bundesverfassungsgericht, dass die Berliner Regelung mehr Ausnahmen für Raucher zulassen müsse. 2009 wurde das Berliner "Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens in der Öffentlichkeit" novelliert.

Gaststättenverband: "Nebeneinander wird gut akzeptiert"

Seither gibt es in Berlin "für jeden etwas", sagt Thomas Lengfelder vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Wer rauchen will, sucht sich das passende Lokal – ebenso, wer sich dem Qualm eben nicht aussetzen will (siehe Infokasten). "Das Nebeneinander hat sich eingespielt und wird gut akzeptiert", sagt der Hauptgeschäftsführer. Beschwerden gebe es bei seinem Verband nicht. Die Zahl der Raucherkneipen sei trotz insgesamt gestiegener Gaststättenzahl rückläufig: von schätzungsweise 600 im Jahr 2015 auf jetzt geschätzte 500. Allerdings müsse auch entsprechend kontrolliert werden, mahnt Lengfelder dann doch. Der Senat sieht das ähnlich. Zuständig für die Genehmigung von Raucherkneipen und Raucherräumen sowie die Kontrollen sind allerdings die Bezirke. Diese handhaben das jedoch unterschiedlich – dazu später. Alles paletti also? Wer sich beim Volk umhört, bekommt völlig unterschiedliche Antworten.

Zahlen & Fakten In wie vielen der 15.200 Gastronomiebetriebe in Berlin (2016) geraucht werden darf, lässt sich schwer sagen. Berlinweite Zahlen gibt es nicht, zuständig sind die Bezirke. Offiziell erlaubt ist Rauchen seit 2009 nur noch in kleinen Raucherkneipen mit besonderer Genehmigung. Ihre Zahl schätzt der Hotel- und Gaststättenverband auf 500. Das wäre etwa jedes vierte Lokal der Kategorie "Schankwirtschaften, Bars, Diskotheken, Tanzlokale und Trinkhallen", die das Amt für Statistik gezählt hat. Dazu kommen die "Zwitter": Größere Lokale, in denen Raucher im abgetrennten Nebenraum quarzen können. Verboten ist das Rauchen in den rund 9.500 Restaurants, Imbissen und Cafés sowie in Clubs.

Der Wirt: "Rauchverbot war das Beste, was wir tun konnten."

Gunnar Birkner (45), seit 1999 Inhaber des "Celtic Cottage" in Steglitz, gehört zu den vermutlich wenigen Wirten, die ihr Lokal gleich nach Inkrafttreten des ersten Gesetzes Anfang 2008 vom Raucher- zum Nichtraucherlokal umstellten. "Das war das Beste, was wir machen konnten. Früher konnte man vor lauter Rauschwaden keinen Meter weit gucken. Die Augen tränten, überall Kippen, überall Asche auf den Tischen … das ist heute viel besser", sagt Birkner, der selbst Nichtraucher ist. Manche Gäste seien damals erstmal weggeblieben. Aber dann hätten sie sich daran gewöhnt.

Im "Celtic Cottage" freut sich der Wirt über die bessere Luft.

Heute holen sich seine Gäste bei Bedarf einen Nikotinschub auf der Veranda. Die wird dafür im Winter zum "Raucherzelt": mit einer Markise überdacht, mit durchsichtigen Planen abgeteilt und mit Elektrostrahlern beheizt. Das klappt gut, sagt Birkner. Und wenn sich doch einmal Nichtraucher über die Raucher draußen beschwerten? "Dann müssen sich die Nichtraucher arrangieren", sagt Birkner. Einen anderen Tisch draußen suchen, oder nach drinnen gehen. "Jeder muss selbst herausfinden, was ihm passt. Das ist eine gute Variante." Mit dieser Regelung kann auch Kellner Clemens (25) im "Celtic Cottage" gut leben. Und Besucherin Vanessa Schulte aus Pankow freut sich, dass Kneipentouren heutzutage viel angenehmer seien als früher. "Meine Haare und meine Klamotten stinken nicht mehr wie ein voller Aschenbecher. Und der Kater hält sich am Tag danach dank der besseren Luft in Grenzen", sagt die 38-Jährige.

Will Nichtraucher nicht stören: Pierre (19) qualmt im Raucherbereich

Der Gast aus London: Berlin ist viel zu lasch

Adam M. wiederum, der seinen vollständigen Namen lieber nicht nennen will, hält das Berliner Gesetz für viel zu lasch und kann sich über dessen Handhabung nur wundern. Er sei kürzlich mit Freunden am Kreuzberger Chamissoplatz unterwegs gewesen, sagt der gebürtige Engländer, der seit fast 20 Jahren in Berlin lebt. "Die Bars dort sind fast alle für Raucher." Für Nichtraucher gebe es nur wenige echte Bars in Berlin [Anm. d. Red: Tipps finden sich hier und hier]. Und in einem Café in der Friedrichshainer Karl-Marx-Allee habe er gerade erlebt, wie man sich über das Rauchverbot hinwegsetzte: Eine Gruppe Gäste, schon im Mantel, wollte zum Rauchen vor die Tür gehen, sei aber von der Bedienung ins Lokal zurückgerufen und mit Aschenbechern versorgt worden. "Das war zwar freundlich, aber eben verboten."



Tatsächlich ist in seiner Heimatstadt London das Rauchen in Cafés, Bars und Restaurants seit vielen Jahren strengstens untersagt – wie übrigens auch in anderen europäischen Ländern [Towards a smoke free Europe, PDF]. "Das wird auch eingehalten – und das finde ich gut", sagt der 56-Jährige, der selbst ab und zu qualmt. Rauchen müsse von der Gesellschaft geächtet werden, damit die nachwachsende Generationen erst gar nicht damit anfange.

Warum wird eigentlich nicht auf Gesundheitsschäden durch Autoabgase oder Alkohol hingewiesen, fragt man sich in Kreuzberg.

Der Gast: "Raucher werden diskriminiert"

Über die Raucherdiskriminierung beklagt sich dagegen Hans-Jonas Frisch, der eigentlich anders heißt, und sich vor einem Restaurant in der Kreuzberger Taborstaße eine Zigarette ansteckt. Tabak sei die einzige Ware mit Warnhinweisen und "Schockbildern" wie schwarze Lungen. Dabei seien die Gesundheitsschäden, die Alkohol, Zucker oder Feinstaub aus Autoabgasen hervorriefen, lange bekannt. "Eigentlich müssten alle Autos mit "postergroßen Krankheitsbildern herumfahren", sagt der 50-Jährige. Der Umgang mit Rauchern sei im Vergleich einfach unverhältnismäßig. Für die Nichtraucher in Kneipen und Restaurants hat der Kreuzberger aber Verständnis: "Sie wollen halt nicht vollgequalmt werden. Das ist ok. Solange es auch Raucherlounges gibt."

Den "Elefant" am Kreuzberger Heinrichplatz gibt es seit den späten 1970er-Jahren. Rauchen ist hier ausdrücklich erlaubt.

Die Wirtin: "Rauchen gehört dazu"

"Rauchen gehört in einer Kneipe einfach dazu", sagt wiederum Heike Schwarzer von der Raucherkneipe "Zum Elefanten" am Kreuzberger Heinrichplatz. Der größte Teil ihres Stammpublikums seien Raucher. Im Winter füllten manche Gäste im warmen Gastraum "ihren Tagesbedarf an Nikotin in einer Stunde auf". Für sie selbst und zwei ihrer Mitarbeiterinnen – alle abstinente Ex-Raucher – seien die Rauchschwaden "manchmal nicht leicht", aber eben Teil des Jobs. Das Nichtrauchergesetz findet Schwarzer trotzdem gut: "Es hat das Bewusstsein für die Gesundheitsgefahren geschärft."



Die Berliner Raucherkneipe Kleine Gaststätte (unter 75 Quadratmeter) besteht nur aus einem Raum darf kein vor Ort zubereitetes Essen anbieten gewährt Zutritt erst ab 18 Jahren wird durch ein Schild im Fenster oder an der Tür gekennzeichnet muss vom Bezirk genehmigt werden



Stress mit Nichtrauchern gebe es so gut wie nie, sagt Schwarzer. Nur als sie das Lokal 2011 von ihrem Vorgänger übernahm, musste sie den Raum nochmal neu ausmessen lassen. Grund war eine Beschwerde eines Teilnehmers der 1.Mai-Demo. Raucherkneipen dürfen nur maximal 75 Quadratmeter groß sein. Zwar habe ihr das Ordnungsamt gesagt, dass sich der Mensch über die Raucher vor der Kneipe beschwert habe. Ausgemessen wurde trotzdem drinnen. Mit Erfolg, aus Schwarzers Sicht: Die Genehmigung zum Rauchen blieb bestehen.

Der Nichtraucheraktivist: "Tabakindustrie zahlt Bakschisch"

Katastrophal sei die Situation, wettert dagegen Siegfried Ermer vom Verband "Pro Rauchfrei". Berlin sei Europas Raucherstadt Nummer eins. Nirgendwo sonst sei es so leicht, an Zigaretten zu kommen, nirgendwo werde in der Gastronomie so viel gequalmt. Nichtraucherbereiche seien nicht rauchfrei: "Wenn in einem Zimmer geraucht wird, zieht der Qualm zu den Nichtrauchern nach nebenan." Das Gesetz diene nicht dem Schutz von Nichtrauchern, sondern dem Raucherschutz. Die zuständigen Bezirke seien weder in der Lage noch willens, durchzugreifen. Zudem seien manche Kontrolleure selbst "Geistesverwandte" der Raucher. Verstöße gegen den Nichtraucherschutz würden wie Kavaliersdelikte behandelt. "Es gibt eine "Durchfilzung", ereifert sich Ermer.

Rauchen im Berliner ÖPNV Die Berliner S-Bahn hat angekündigt, trotz des seit 2008 geltenden Rauchverbots auf 43 Bahnhöfen neue Raucherinseln zu schaffen. Kontrollen und Verbote hielten Menschen nicht vom Rauchen ab, hieß es, was manche Kommentatoren als Kapitulation werteten. Gleichzeitig wurde beschlossen, außerhalb der Raucherinseln auf allen 166 Bahnhöfen in Berlin und dem Umland strenger zu kontrollieren. Von Irreführung der Kunden und schleichender Legalisierung des Qualmens spricht "Pro Rauchfrei" – und behält sich rechtliche Schritte gegen die Bahn vor. In Berliner Bussen wird seit 1962 (Ost) bzw. 1974 (West) nicht mehr gequalmt – damals sehr zur Empörung der Fahrgäste, siehe das historische Abendschau-Video unten (externer Inhalt). In der U-Bahn gilt das Rauchverbot seit 1978.

Warum das so ist? Die Tabakindustrie betreibt laut Ermer eine aggressive Lobbyarbeit – unter anderem mit "Bakschisch, Präsenten, Einladungen zu Kamingesprächen" von Parlamentariern auf allen Ebenen, vom Bundestag bis zu den Kommunen. In Bayern hätten dagegen nicht die Politiker, sondern das Volk entschieden – und ein strenges Rauchverbot erreicht (vorausgegangen war allerdings ebenfalls ein jahrelanger Streit um die "Liberalitas bavariae", die bayerische Freiheitsliebe, mehr dazu beim Bayerischen Rundfunk). Ähnliche Regelungen wünscht sich der Nichtraucher-Lobbyist bundesweit.

Nachholbedarf bei Clubs, Krankenhäusern, Tabakwerbung

Auch Johannes Spatz vom "Forum Rauchfrei" hält das Berliner Nichtraucherschutzgesetz für "vollkommen halbherzig". Es müsse, wie im Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen Landesregierung vorgesehen, evaluiert werden – und neu geschrieben. Ein Treffen mit dem Senat habe es immerhin schon gegeben. Denn es werde immer noch viel zu viel geraucht, auch dort, wo es eigentlich verboten sei. Beispiel Berliner Clubs: 76 von 100 Clubs, Diskotheken und Tanzlokalen hätten sich nicht an das Rauchverbot gehalten, habe eine Untersuchung im Jahr 2012 gezeigt. Daran habe sich sicherlich zwischenzeitlich wenig geändert. Beispiel Krankenhaus-Gelände: Noch immer werde vor den Kliniken unerlaubt geraucht – es qualmten die Patienten, aber auch Personal. Die Kliniken setzten ihr Hausrecht nicht um. Beispiel Tabakwerbung: Die Mehrheit der Berliner Bezirke wolle die Werbung nicht mehr zulassen. Daran soll gearbeitet werden. Die Materie sei aber kompliziert, sagt Spatz. Auch müssten E-Zigaretten, Shishas und ähnliches ins Gesetz aufgenommen werden.

Die Bezirke: Zwischen Kontrollen und "geringer Beschwerdelage"

Aus Mitte melden Kneipengänger, dass auch in Nichtraucherlokalen nach 22 Uhr die Aschenbecher hervorgeholt und Zigaretten angesteckt werden. Kontrolleure seien in vielen Bezirken meist nur vor 22 Uhr, kaum am Wochenende und dann auch nur mit sehr wenig Personal unterwegs, hieß es in der Vergangenheit in Medienberichten. Mitte weist das zurück. 2017 habe man bis Ende November 436 Gaststätten überprüft, erklärt Karin Grunz vom Bezirksamt. Kontrollen gebe es auch zur Nachtzeit. Das allerdings, so räumt Grunz ein, nur bei schwerpunktmäßigen Verbundeinsätzen mit der Polizei. Also nicht regelmäßig. Ähnlich äußern sich auf Anfrage die Szenebezirke Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln mit ihren vielen Kneipen, Clubs und anderen Gaststätten.

Strafen bei Verstößen Bußgelder für "illegales Rauchen" werden bei den Berliner Bezirken unterschiedlich erhoben: Mancherorts muss der Raucher sofort und in bar zahlen, mancherorts der Wirt. Auch die Höhe ist unterschiedlich. Die Obergrenze liegt laut Innenverwaltung bei 1.000 Euro.

Neukölln, wo früher der damalige Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD) erklärte, man habe Wichtigeres zu tun als die Einhaltung von Rauchverboten zu kontrollieren, weist jetzt auf die "geringe Beschwerdelage" beim Nichtraucherschutz hin – im Vergleich zu Parkplatzproblemen, illegalen Müllablagerungen, Lärm oder "Sondernutzungen". 2017 seien 22 Beschwerden eingegangen, so das Ordnungsamt. In den vier Jahren davor habe es jeweils zwischen 65 und 75 Verfahren gegeben. Das spülte ein bisschen Geld in die Bezirkskasse: zwischen 8.000 Euro und 10.500 Euro. Fazit der stichprobenartig angefragten Bezirke zum Nichtraucherschutz: Mitte will sich dazu nicht äußern, Neukölln meldet: In Speisegaststätten werde das Rauchverbot "fast ausnahmslos eingehalten" – in anderen Gaststätten gebe es bei Kontrollen viele Beanstandungen. Friedrichshain-Kreuzberg klingt ernüchtert: "Die ersten zehn Jahre Nichtraucherschutzgesetz können nur der Anfang von vielen Dekaden in der Arbeit zum Schutz der Nichtraucher*innen vor Passivrauchen sein."

Rauchverbot auf den U-Bahnhöfen

Senat: Rauchen ist auf dem Rückzug

Positiv äußert sich der Berliner Senat. "Das Nichtraucherschutzgesetz hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass das Rauchen in Berlin auf dem Rückzug ist", teilt die Gesundheitsverwaltung auf Anfrage mit. "Schon der Drogen-und Suchtbericht von 2014 stellte fest: Rauchen und starkes Rauchen sind dank Nichtraucherschutzgesetz, Steuererhöhungen und vielfältiger präventiver Maßnahmen generell rückläufig. Das gilt auch heute noch." Auch stammten immer mehr Kinder aus Nichtraucherhaushalten: Zwischen 2005 und 2016 stieg die Zahl von 53 auf 65 Prozent, wie die Einschulungsuntersuchungen ergeben hätten. Trotzdem will die rot-rot-grüne Landesregierung das geltende Gesetz "überarbeiten" – so steht es ausdrücklich im Koalitionsvertrag von 2016. Ziel: insbesondere Kinder und Jugendliche besser schützen.

Was schließen wir daraus?

Die Mehrheit der Deutschen – über 80 Prozent – ist für ein allgemeines Rauchverbot in der Gastronomie, steht im Tabakatlas 2015. Geraucht wird trotzdem. Vor allem in Berlin. Was Nichtraucherverbände erzürnt, quittiert der gemeine Hauptstädter eher mit Achselzucken: Jeder werde glücklich nach seiner Façon. Strenge Maßnahmen stoßen auf Widerstand. Das ist Rauchfreiheit auf Berlinerisch.