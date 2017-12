Der aus Polen kommende Wagen war mit Profifeuerwerk der Klassen "drei" und "vier" beladen. Auf insgesamt drei Paletten befanden sich große Raketen und Kugelböller, die nach dem Sprengstoffgesetz nur von Fachleuten mit besonderer Genehmigung verwendet und transportiert werden dürfen. "Wenn so ein Fahrzeug zündet, kann das schlimme Folgen haben", sagte eine Zoll-Sprecherin. "Der brennt völlig aus." Der Wagen hätte außerdem als "Gefahrgut" ausgewiesen sein müssen, sagte die Sprecherin. Beides konnte der Fahrer laut dem Zollamt nicht vorweisen. Die Ladung wurden von den Beamten sichergestellt.

An der deutsch-polnischen Grenze hat der Zoll am Montag einen Kleintransporter mit illegalem Feuerwerk gestoppt. Der Wagen mit 1,6 Tonnen illegalen Raketen und Böllern war auf der A12 bei Frankfurt (Oder) unterwegs, als Beamte ihn zur Kontrolle aus dem Verkehr zogen.

Es scheint einen traurigen Rekord zu geben: Der Zoll beschlagnahmt seit Wochen an der deutsch-polnischen Grenze illegale Böller - mittlerweile sind es über 3,5 Tonnen. Mehr als 300 Strafverfahren wurden eingeleitet. Von Stefan Kunze und Michel Nowak

Das ganze Jahr über greift der Zoll Fahrzeuge auf, die mit illegalem Feuerwerk aus Osteuropa beladen sind. Im Hinblick auf den Jahreswechsel nehmen solche Transporte zu. Erst am Montag vor einer Woche war ein Kleintransporter auf der Autobahn 11 in Brandenburg an der Anschlussstelle Gramzow (Uckermark) mit 2,6 Tonnen illegalem Feuerwerk gestoppt worden.

"Manchmal sitzen Kinder im Auto, und im Kofferraum stapeln sich Böller und Raketen aus Polen, die keine EU-Zertifizierung aufweisen", berichtete die Sprecherin. Eine solche Kennzeichnung ist aber auf dem deutschen Markt vorgeschrieben.