Besucher von Zoo und Tierpark zufrieden - Oh, sind die süüüüß!

01.12.17 | 14:27 Uhr

Fell oder Federn - Eine Visite in Zoo oder Tierpark in Berlin kommt bei den meisten Besuchern gut an. Wie eine Umfrage zeigt, gibt es jedoch deutliche Unterschiede beim Publikum in Charlottenburg und Lichtenberg.



Sie sind bunt, plüschig und quietschen: Wer sich im Berliner Zoo oder Tierpark die Tiere anschaut, ist meist hin und weg. Das hat jetzt auch eine Umfrage bestätigt: Demnach sind neun von zehn Menschen nach einem Besuch zufrieden.



92 Prozent der Besucher der Charlottenburger Anlage und 90 Prozent des Areals in Lichtenberg hätten als Urteil "sehr gut" oder "eher gut" abgegeben, hieß es am Freitag von Zoo und Tierpark.

Kaum ausländische Touristen im Tierpark

Die Umfrage förderte allerdings auch Unterschiede in der Klientel zutage: So kommen 45 Prozent der Besucher des Zoos aus Berlin. Die andere Hälfte sind Touristen, von denen jeder dritte aus dem Ausland anreist. Bei letzteren kommt der Zoo-Besuch besonders gut an: Laut Umfrage gefällt er mit 96 Prozent nahezu allen. Ausländische Gäste sind im Tierpark in Lichtenberg dagegen Mangelware: Hier kommen rund drei Viertel der Besucher aus Berlin, und das überwiegend aus den östlichen Stadtteilen. Das übrige Viertel sind fast ausschließlich deutsche Touristen.

Raubtiergehege könnten ein Update gebrauchen

Das internationale Publikum erklärt auch ein flauschiges Highlight, über das international berichtet wird: die Pandas. Jeder zehnte Zoobesucher kam nur wegen Meng Meng und Jiao Qing, die in einem hochmodernen Gehege leben. Verbesserungsbedarf sehen die Besucher hier am Raubtier- und Nashornhaus. Die Pandas sind des Zoobesuchers liebste, im Tierpark mögen die Besucher Kamele, Bären, Elefanten und Flamingos am meisten. Die kommen im Osten am besten an, wenn auch hier viele Besucher den Raubtieren und Dickhäutern bessere Gehege wünschen. Zoo- und Tierparkdirektor Knieriem zeigte sich zufrieden, die Ergebnisse der Umfrage zeigten, dass "mit dem Umbau der Raubtierhäuser in Zoo und Tierpark die richtigen Prioritäten in der Reihenfolge der Baumaßnahmen" gesetzt worden seien. Etwas haben Zoo und Tierpark im Übrigen gemeinsam: Der durchschnittliche Zoobesucher ist weiblich, berufstätig und in den 40ern. Genau 47 Jahre beim Zoo, 49 beim Tierpark.



