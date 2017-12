Bild: imago/Jürgen Ritter

Große Befragung - Der gesellschaftliche Zusammenhalt im Osten erodiert

11.12.17 | 15:57 Uhr

Im Osten hält man zusammen, oder? Eine Studie hat untersucht, wie es um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland bestellt ist. Und Berlin, vor allem aber Brandenburg, kommen dabei gar nicht gut weg. Dafür gibt es gleich mehrere Ursachen.



Die im Bundesvergleich höheren Armen- und Arbeitslosenzahlen in Berlin und Brandenburg gehören vermutlich zu den Ursachen für einen dort deutlich schwächeren gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung auf der Grundlage von bundesweit rund 5.000 Befragungen in Deutschland sehen die Menschen in Regionen mit höheren Arbeitslosenraten und schwächeren Wirtschaftsstrukturen auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt deutlich gefährdet. Im Ländervergleich weisen nach dieser Studie Berlin mit dem elften Platz und Brandenburg mit Rang 15 gemeinsam mit den anderen ostdeutschen Bundesländern die geringsten Quoten gesellschaftlicher Verbundenheit aus. Abgefragt wurden dabei unter anderem soziale Beziehungen wie Vertrauen in die Mitmenschen, das Gerechtigkeitsempfinden und die Akzeptanz kultureller Unterschiede sowie Solidarität, Hilfsbereitschaft und die Anerkennung sozialer Regeln.

Jugendarbeitslosigkeit als Ursache für geringen Zusammenhalt

In größeren Städten wie Potsdam und Brandenburg ist der Zusammenhalt demnach etwas höher als etwa im Barnim, in der Prignitz oder der Uckermark. Bundesweit am stärksten hält die Gesellschaft der Studie zufolge im Saarland zusammen, Schlusslicht ist Sachsen.



Vor allem eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, ein hoher Anteil von Schulabgängern ohne Hauptschulabschluss und eine überalterte Bevölkerung stünden in negativer Beziehung zum Zusammenhalt, schlussfolgern die Autoren der Studie. Auf einer Skala von Null (minimaler Zusammenhalt) bis 100 (maximaler Zusammenhalt) erreichten die Brandenburger einen Index von 57,71 Punkten, der bundesweite Schnitt liegt bei 61,37. In größeren Städten wie Potsdam und Brandenburg lag er bei etwa 58,51.



Dagegen ist der Zusammenhalt dort höher, wo auch das durchschnittliche Wohlstandsniveau hoch ist und wo mehr Menschen gegenüber der Globalisierung positiv eingestellt sind, also in Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland.



Empfehlung: Vielfalt muss gefördert werden

Allerdings entdeckten die Wissenschaftler auch einen klaren Widerspruch. "Die konkreten Alltagserfahrungen der Menschen sind besser als das, was sie für das gesamte Land vermuten - oder was ihnen öffentliche Debatten dazu spiegeln", sagt Stephan Vopel von der Bertelsmann-Stiftung. Und die Wissenschaften geben auch an, dass es laut ihren Erhebungen für den Zusammenhalt keine Rolle spielt, wie viele Ausländer und Migranten in einer Region oder einem Bundesland leben. Bundesweit akzeptieren die Menschen demnach gesellschaftliche Vielfalt in einem hohen Maß.



Deutlich sichtbar wird in der Studie allerdings auch das Ost-West-Gefälle bei der Akzeptanz von Flüchtlingen als Indikator für den Zusammenhalt. Die Aussage "Ich finde es gut, dass Deutschland viele Flüchtlinge aufgenommen hat", kommentierten in Hamburg zwei Drittel mit "stimmt völlig", in Brandenburg dagegen nur knapp ein Drittel. In allen anderen Bundesländern liegen die Zustimmungswerte dazwischen.



Und im Fazit der Studie heißt es: "Was impliziert nun dieser hinsichtlich der Spaltung zwischen Ost und West durchaus frappierende Befund? Die Politik muss aus unserer Sicht weiter nachhaltig an der Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West aber auch zwischen strukturschwachen und prosperierenden Regionen bundesweit arbeiten." Wichtig sei es, die "zivilgesellschaftliche Infrastruktur" und die Arbeit daran, gesellschaftliche Vielfalt zu akzeptieren und "vor allem in Ostdeutschland, nachhaltig zu fördern".