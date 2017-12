Wieder haben in Berlin Wohnhäuser gebrannt, erneut hatte das Feuer schwere Folgen: In Charlottenburg und Lankwitz kamen bei Wohnungsbränden innerhalb weniger Stunden zwei Menschen ums Leben.

Bei Wohnungsbränden in Berlin hat die Polizei binnen weniger Stunden zwei Tote gefunden. Eine Frau starb in einem Haus in Lankwitz, ein Mann in Charlottenburg, wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte. In beiden Fällen waren die Brandursache ebenso wie die Todesursache noch unklar. Am Montagabend war die Feuerwehr zu einem Brand in die Charlottenstraße in Lankwitz gerufen worden. Dort brannte es in einer Wohnung im dritten Stock eines viergeschossigen Hauses. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte eine tote Frau. In der Nacht zum Dienstag brannten in einer Erdgeschosswohnung in der Krummen Straße in Berlin-Charlottenburg Einrichtungsgegenstände. Auch dort entdeckte die Feuerwehr eine Leiche. Laut "B.Z." handelt es sich um einen Mann.

In Berlin gab es zuletzt mehrere Fälle schwerer Brände: In Biesdorf brannte am Samstag ein zehngeschossiges Haus, 22 Menschen wurden dabei verletzt, drei von ihnen schwer. Eine Ursache ist noch nicht gefunden. In Berlin-Halensee starb Ende Oktober eine 76-Jährige, die nicht mehr vor den Flammen in ihrer Küche fliehen konnte. Einen Tag vorher war eine 98 Jahre alte Zehlendorferin bei einem Brand in ihrer Wohnung ums Leben gekommen. Ursache war hier offenbar ein technischer Defekt an einem Kühlschrank.



Die Berliner Feuerwehr warnt vor den Brandrisiken in der Vorweihnachtszeit: Brennende Kerzen an Weihnachtsbaum oder am Adventskranz sollten nie unbeaufsichtigt sein. Habe es einmal begonnen zu brennen, könne ein Zimmer innerhalb von fünf Minuten komplett in Brand stehen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.