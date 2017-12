dpa/Paul Zinken Video: rbb AKTUELL | 28.12.2017 | Bild: dpa/Paul Zinken

Mysteriöse Raserei mit Folgen - Polizei fahndet nach flüchtigem Opel-Fahrer

28.12.17 | 16:11 Uhr

Nach einem Unfall mit zwei Verletzten und acht beschädigten Autos in Kreuzberg fahndet die Polizei nach dem Opel-Fahrer wegen Unfalls mit Fahrerflucht. Unklar ist weiterhin, ob dem Unfall ein illegales Autorennen vorangegangen war.

Bei einem Autounfall in Berlin-Kreuzberg sind am Mittwochabend zwei Unbeteiligte leicht verletzt und acht Autos beschädigt worden. Die Polizei leitete ein Verfahren wegen Unfalls mit anschließender Fahrerflucht gegen den unbekannten Fahrer ein. Ob es sich um ein illegales Autorennen gehandelt habe, könne zurzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmittag. Es gebe nur einen Zeugen, der das angebliche Rennen beobachtet habe.

Tatverdacht gegen zwei Männer erhärtet sich nicht

Der Unfallfahrer ließ den Angaben zufolge seinen Opel am Unfallort stehen und flüchtete zu Fuß. Der Zeuge beobachtete außerdem einen Beifahrer, der auch weggerannt sein soll. Die B.Z. berichtete, dass zwei hinten mitfahrende Frauen am Unfallort geblieben seien. Dies bestätigte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen zunächst nicht. Der Halter des Opel Vectra mit tschechischem Kennzeichen wurde von der Polizei gefunden und befragt – bislang sei aber unklar, ob er auch der Fahrer war. Die Nachforschungen zu den Insassen des Unfallwagens hatte die Polizei auf die Spur von zwei 20- und 28-Jährigen geführt. Die Männer seien wegen Verletzungen an den Beinen ambulant im Krankenhaus behandelt worden, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit. Beide Männer wurden von der Polizei vernommen und stritten eine Beteiligung am Unfall ab. Der Tatverdacht bestätigte sich laut einem Polizeisprecher nicht.

Zwei Autofahrer wurden leicht verletzt

Am späten Mittwochabend war ein offenbar zu schnell fahrendes Auto zuerst mit einem wendenden PKW und dann mit einem parkenden Auto kollidiert. Laut dem Zeugen sollen zuvor gegen 22 Uhr ein VW und der Opel die Gitschiner Straße in Richtung Hallesches Tor entlang gerast sein, teilte die Polizei am Donnerstag mit. In Höhe der Böcklerstraße wollte ein 35-jähriger Renault-Fahrer dem Zeugen zufolge seinen Wagen wenden. Der Raser konnte seinen Opel offenbar nicht schnell genug bremsen, erfasste den Renault des 35-Jährigen und schleuderte ihn auf den Gehweg. Der Opel prallte laut Polizei erst gegen ein Schutzgitter und dann gegen einen Mercedes, der in zweiter Reihe stand. Durch die Wucht des Aufpralls sei der Mercedes in weitere parkende Autos gedrückt worden. Der 55-jährige Insasse wurde ebenso wie der 35-jährige Renault-Fahrer leicht verletzt. Acht Autos wurden bei dem Unfall beschädigt. Die Gitschiner Straße war in Richtung Hallesches Tor für etwa drei Stunden großräumig abgesperrt. Noch am Donnerstagmorgen lagen Fahrzeugtrümmer auf der Straße. "Die Trümmerteile lagen knapp über 100 Meter verteilt auf der Fahrbahn", sagte ein Polizeisprecher.

Polizei sucht auch nach dem VW-Fahrer

Der Fahrer des von dem Zeugen beobachteten VW habe bislang nicht ermittelt werden können, teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit. "Die Spurenauswertung der Autos wird einige Zeit in Anspruch nehmen", sagte ein Sprecher.