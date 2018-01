Alfred Eberswalde Sonntag, 21.01.2018 | 17:45 Uhr

Ich fahre diese Strecke regelmäßig von Eberswalde nach Nordostberlin. Es ist für mich ein wahres Wunder, dass es an dieser Stelle bisher noch nicht häufiger zu schweren Unfällen gekommen ist. Kurz vor der Abfahrt Lanke endet die Tempobeschränkung von 120 km/h, schon 500 m vorher beginnt alles und jeder zu beschleunigen, was das Zeug hält. Wer sich mit 120 km/h an das Limit hält und beispielsweise einen LKW überholt, hat nicht selten irgendeinen Lebensmüden 1 1/2 Meter hinter sich an der Heckscheibe zu kleben, der im besten Fall sogar noch mit einer Lichthupe auf seine missliche Lage aufmerksam macht. Doch wo soll ich hin? Rüberziehen und unter den LKW geraten?! Beschleunigen um Platz zu schaffen?!

Es ist einfach zum Verrücktwerden, was gegenwärtig auf den Autobahnen los ist.

Und auch bei dichtem Regen, Nebel oder glättegefährdeter Strecke wird gerast, gedrängelt, geschnitten.. Wo ist die Autobahnpolizei? Wo sind regelmäßige Kontrollen?! PUSTEKUCHEN!!