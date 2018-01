Der 19-Jährige, der vor knapp drei Wochen versucht haben soll, seine Ex-Freundin zu ertränken, ist noch immer bewusstlos. Das teilte die Pressestelle der Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag auf Twitter mit. Demnach befindet sich der Beschuldigte "unverändert in einem sehr kritischen Gesundheitszustand", er sei nicht bei Bewusstsein. Derzeit sei nicht absehbar, ob und wann er vernehmungsfähig sein wird.

Am 19. Dezember soll der Beschuldigte laut Polizei seine 17-jährige Ex-Freundin am Spandauer Burgwall in die Havel gestoßen haben. Dann sei er hinterher gesprungen und habe mehrfach versucht, sie unter Wasser zu drücken. Die junge Frau konnte sich selbst befreien und ans Ufer retten. Sie kam wegen einer Unterkühlung in ein Krankenhaus.

Der 19-Jährige war nach Angaben der Polizei fast ertrunken. Er war von Beamten der Wasserschutzpolizei aus der Havel gezogen und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Die Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts der versuchten Tötung.