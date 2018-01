Beinahe-Notlandung in Tegel

Feuerwehr in Alarmbereitschaft

Am Flughafen Berlin-Tegel hat eine drohende Notlandung am Montagmorgen die Feuerwehren in Alarmbereitschaft versetzt. Insgesamt 116 Einsatzkräfte rückten aus, wie die Feuerwehr über Twitter mtteilte.



Nach Angaben von Flughafensprecher Lars Wagner meldete der Pilot einer Maschine aus den USA Probleme mit den Landeklappen. Um 7:55 Uhr ging bei der Berliner Feuerwehr deshalb ein Notruf ein.