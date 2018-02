Bild: prismaonline

Debatte um Abgastests - Auch in Berlin finden Tierversuche mit Affen statt

31.01.18 | 19:45 Uhr

Die Autoindustrie ließ Abgastests an Affen durchführen, die Empörung darüber ist groß. In Berlin wäre die Studie wohl nicht genehmigt worden - aber auch hier fanden im Jahr 2016 an über 100 Affen Tierversuche statt. Das zeigen bislang unveröffentlichte Daten. Von Robin Avram

Zehn Prozent aller deutschen Tierversuche finden in Berlin statt. Damit ist die Hauptstadt auch Hauptstadt der Tierversuche. Dass das so ist, liegt an der großen Anzahl biomedizinischer Forschungseinrichtungen. In rund 100 Laboren lassen Hochschulen, Kliniken und Pharmaunternehmen Tierversuche durchführen. 93 Prozent der Experimente finden an Mäusen und Ratten statt. Im Jahr 2016 forschten Wissenschaftler aber auch an 109 Javaneraffen. Das zeigt die bislang noch unveröffentlichte Versuchstiermeldung 2016 des Berliner Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lageso), die rbb|24 vorliegt.



Bayer forscht an Affen

An welchen Einrichtungen die Affenversuche stattfinden, will das Lageso aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mitteilen. Auch der Tierschutzbund weiß nicht, wo in Berlin Affenversuche stattfinden. "Tierversuche werden fast nie öffentlich bekannt gemacht, weswegen es schwer ist, die Durchführenden herauszufinden", schreibt Pressesprecherin Lea Schmitz. Der Verein tippt auf ein Auftragslabor oder ein Industrieunternehmen.

Zu den in Berlin angesiedelten Unternehmen, die Tierversuche an Affen durchführen, gehört die Bayer AG. Das ist der Homepage des Unternehmens zum Thema "Bayer und Tierversuche" zu entnehmen. Dort betont der Pharma-Riese, die eingesetzten Versuchstiere würden von zertifizierten Züchtern stammen, Tierärzte und Tierpfleger würden das Wohlergehen der Tiere überwachen. Die Frage von rbb|24, ob das Unternehmen auch am Standort Berlin Tierversuche an Affen durchführt, lässt eine Sprecherin unbeantwortet. Allgemein heißt es auf Anfrage nur: "Wir setzen kein Versuchstier unnötigen Schmerzen oder Belastungen aus." Die Affenforscher scheuen das Licht der Öffentlichkeit - und stehen nun ungewollt voll im Scheinwerferlicht, nachdem am Montag bekannt geworden war, dass ein von VW, Daimler und BMW getragener Lobbyverband Affen in den USA Dieselabgasen aussetzen ließ. "Unethisch und abstoßend" war das, räumte VW-Chef Michael Müller reuevoll ein. Seither steht auch bei der Pressestelle der Informationsoffensive "tierversuche-verstehen.de" das Telefon nicht mehr still.

Mehr zum Thema imago/imagebroker/schauhuber tagesschau.de - Was wusste und wollte VW wirklich? Inwieweit war VW über die Abgas-Tierversuche informiert - und welche Informationen wollte der Konzern unterdrücken? NDR-Recherchen legen nahe, dass er tiefer in den Skandal verstrickt ist, als er zugibt.

Forscher verweisen auf große medizinische Fortschritte

Die Plattform wurde von großen Wissenschaftseinrichtungen gegründet, um "Einblicke in die Notwendigkeit verantwortungsbewusster Tierversuche zu geben", heißt es auf der Homepage. Auf Vermittlung der Plattform antwortet Stefan Schlatt auf Fragen von rbb|24. Der Biologieprofessor ist Direktor des Centrums für Reproduktionsmedizin an der Uni Münster und forscht selbst an Primaten. Der Affen-Versuch der Autoindustrie wäre nach Einschätzung des Forschers in Deutschland sehr wahrscheinlich nicht genehmigt worden. "Es ist fragwürdig, derart leidensfähige Tiere wie Primaten für derartige Tests einzusetzen." In anderen Forschungsfeldern sei die Affenforschung aber unverzichtbar. Wegen ihrer evolutionären Nähe zum Menschen würden die Tiere vor allem in gesetzlich vorgeschriebenen Medikamententests und in der biomedizinischen Forschung eingesetzt. Schlatt hebt die Erfolge hervor: "Dass es wirksame Impfungen gegen Krankheiten wie Polio gibt, ist auf Versuche mit Primaten zurückzuführen." Auch bei der Erforschung des Gehirns hätte die Affenforschung medizinische Durchbrüche ermöglicht. "Ein großer Fortschritt in der Neurologie ist zum Beispiel der Hirnschrittmacher, der bei Parkinson-Patienten das Zittern deutlich lindern kann."



Tierschutzkommission untersagte 2006 Affenforschung an der Charité

Zudem seien Tierversuche mit Affen streng reguliert. Wer an Affen forschen will, muss in einem Antrag darlegen, dass der verfolgte Zweck nicht durch andere Verfahren erreicht werden kann. Zudem müssen die zu erwartenden Leiden ethisch vertretbar sein. Über entsprechende Anträge entscheidet eine beim Lageso angesiedelte Tierschutzkommission. Neben vier Wissenschaftlern sitzen darin auch ein Ethiker und drei Vertreter von Tierschutzorganisationen. 2006 machte die Berliner Tierschutzkommission Schlagzeilen: Sie versagte dem Hirnforscher Alexander Thiele die Genehmigung, Affenversuche an der Charité durchzuführen. Thiele betrieb seine Grundlagenforschung an Rhesusaffen zuvor an der Universität Newcastle. Er bohrte den Affen ein Loch in den Kopf und führte eine Sonde ein. Während der Tests wurden die Affen auf einem Stuhl festgeschnallt. Damit die Tiere kooperieren, gab Thiele ihnen nur dann etwas zu trinken, wenn sie folgsam waren.

"Ihren Flüssigkeitsbedarf können die Tiere ausschließlich während der drei- bis vierstündigen Tests decken, bei denen sie über einen Trinkhalm versorgt werden", teilte die Kommission damals mit und bezweifelte mit dieser Begründung "die ethische Vertretbarkeit der Experimente". Die Ablehnung wurde 2007 rechtskräftig. Thiele blieb in Newcastle, Tierschutzorganisationen wie "Ärzte gegen Tierversuche" feiern das bis heute als Erfolg. "Das war sensationell", sagt die Vize-Vorsitzende Corina Gericke. Schließlich seien die geplanten Versuche "besonders qualvoll und grausam" gewesen.



Rot-Rot-Grün will Zahl der Tierversuche reduzieren

Die Tierschützerin, die selbst Tierärztin ist, bezweifelt grundsätzlich, dass Tierversuche etwas bringen. "Die menschlichen Krankheiten werden bei Tieren künstlich nachgeahmt, das hat mit realen Krankheiten nichts zu tun," kritisiert sie. Viele Medikamente, die bei Tieren wirken, seien bei Menschen wirkungslos, umgekehrt könne zum Beispiel Aspirin bei bestimmten Tieren erhebliche Nebenwirkungen hervorrufen. Sie fordert deshalb, Tierversuche komplett einzustellen. In Berlin sind die Gegner von Tierversuchen gut vernetzt. Im Jahr 2015 protestierten über 1.200 Tierschützer, weil in Berlin-Buch das Max-Dellbrück-Zentrum und die Charité jeweils eine neue Einrichtungen für Tierversuche aufbauten – gefördert mit rund 60 Millionen Euro Steuergeld von Land und Bund. Auch Oppositionspolitiker von Grünen und Linken kritisierten, dass die Zahl der in Berlin eingesetzten Versuchstiere von 2006 bis 2013 um 40 Prozent angestiegen war.

Auch die EU macht Druck

Doch seither hat eine Trendwende eingesetzt. Von 2014 bis 2016 sank die Zahl der Versuchstiere wieder um rund drei Prozent. Das liegt auch am Druck der EU. Sie gab schon im Jahr 2010 in einer Richtlinie vor, dass die Tierversuche verringert, verbessert und durch andere Möglichkeiten ersetzt werden sollen. Der rot-rot-grüne Senat hat sich diesen Zielen verpflichtet. In diesem Jahr soll ein mit Steuergeld gefördertes neues Forschungsinstitut an der Charité aufgebaut werden, in dem alternativen Forschungsmethoden entwickelt werden sollen.

In der Koalitionsvereinbarung heißt es dazu ebenso vollmundig wie sperrig: Berlin solle nun die "Hauptstadt der Erforschung von Alternativen zu Tierversuchen werden". Das ist selbst für die Tierschützerin Gericke ein Schritt in die richtige Richtung. Auch wenn es ihr längst nicht schnell genug geht. Sendung: Inforadio, 31.01.2018, 17.35 Uhr