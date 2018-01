Mit einer Quote von 25,2 Prozent kamen im Vorjahr in Bremen die meisten Häftlinge vorzeitig frei. Danach kommen das Saarland (24,2 Prozent), Bayern (20,0 Prozent) und Brandenburg (19,9 Prozent).

Warum der Anteil der vorzeitig Entlassenen in Berlin so gering ist, wurde nicht deutlich. Ein Sprecher der Justizverwaltung sagte, es gebe mehrere Gründe. Die Entscheidung liege bei den Strafvollstreckungskammern der Gerichte. Möglicherweise sitzen in der Hauptstadt mehr Täter mit höheren Haftstrafen, die für eine frühere Entlassung nicht in Frage kommen, hieß es.

