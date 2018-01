dpa/Steffen Rasche Video: Brandenburg Aktuell | 18.01.2018 | Thomas Heinloth | Bild: dpa/Steffen Rasche

Ein Toter, hunderte Feuerwehreinsätze - Orkan "Friederike" trifft Brandenburg hart

19.01.18 | 07:21 Uhr

Ein Mann kam ums Leben, die Feuerwehr rückte zu mehr als 400 Einsätzen aus. Zehntausende Haushalte saßen zeitweise im Dunkeln. Während Orkantief "Friederike" Berlin weitgehend verschont hat, wurde Brandenburg umso härter getroffen.



Der schwerste Orkan seit mehr als zehn Jahren in Deutschland hat am Donnerstag mehrere Menschen das Leben gekostet und den gesamten Fernverkehr der Bahn lahmgelegt. Auch am Freitagmorgen sind viele Zugverbindungen von und nach Berlin weiter eingeschränkt.

In Brandenburg kam während des Sturms ein Lastwagenfahrer ums Leben. Das Fahrzeug des Mannes sei auf der A13 von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Leitstelle Lausitz in Cottbus mit. Der Fahrer sei noch am Unfallort gestorben. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war der Lastwagen von einer Windböe erfasst worden und umgekippt. In der Nacht zum Freitag hatte sich die Lage weitgehend beruhigt. Bereits am Abend

meldete die Polizei 14 Unfälle, die auf den Sturm zurückzuführen seien. Diese Zahl habe sich in der Nacht nicht erhöht, wie die Leitstelle am Freitagmorgen mitteilte.



Hunderte Feuerwehreinsätze in Brandenburg - viele Haushalte ohne Strom

In der Mark war vor allem der südliche Landesteil vom Sturm getroffen worden. Die Feuerwehr musste zu hunderten Einsätzen ausrücken. Die meisten Notrufe seien wegen umgestürzter Bäume eingegangen. Einer dieser Bäume krachte in Beyern (Elbe-Elster) auf einen Schulbus. Die Kinder und der Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Weitere Verkehrsunfälle seien vergleichsweise glimpflich ausgegangen, teilte das Potsdamer Polizeipräsidium mit. Einige Landes- und Bundesstraßen waren vorübergehend durch umgestürzte Bäume blockiert. Umgestürzte Bäume, herabfallende Äste und umherfliegende Gegenstände haben außerdem das Stromnetz unterbrochen. Rund 2.500 Haushalte im Netzgebiet der Mitteldeutschen Netzgesellschaft mussten am Freitagmorgen noch mit Störungen bei der Stromversorgung rechnen, wie das Unternehmen mitteilte. Betroffen waren die Landkreise Elbe-Elster, Teltow-Fläming, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße. Am Donnerstag waren in mehreren ostdeutschen Bundesländern etwa 140.000 Kunden des Energieversorgers Envia vorübergehend ohne Strom.



Polizei und Leitstellen zählten zahlreiche Anrufe von Bürgern, meist wegen umgestürzter Bäume. Größere Schäden wie abgedeckte Häuser wurden zunächst aber nicht bekannt. Viele Schulen und Behörden waren vorsorglich geschlossen geblieben.



Berlin glimpflich davongekommen

Anders als Brandenburg haben die Berliner das Orkantief "Friederike" weitgehend unbeschadet überstanden. Polizei und Feuerwehr meldeten am Freitagmorgen keine größeren Schäden. "Ein paar Bäume standen schief und ein Bauzaun ist umgestürzt", sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Viel mehr sei nicht passiert.



Der schwerste Orkan seit "Kyrill"

Mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde war Sturm "Friederike" von Westen her über mehrere Bundesländer gezogen. Laut dem Deutschen Wetterdienst war es der schwerste Sturm seit 2007. Die heftigste Böe sei stärker gewesen, als beim Orkan "Kyrill". "Vor exakt 11 Jahren gab es 202 km/h auf dem Wendelstein, heute meldete der Brocken eine Böe von 203 km/h", schrieb der Wetterdienst auf Twitter. In Nordrhein-Westfalen wurden durch den Sturm zwei Menschen getötet und mehrere verletzt. Nach Polizeiangaben wurde auf einem Campingplatz am Rhein bei Emmerich ein 59-Jähriger von einem Baum erschlagen. In Lippstadt im Kreis Soest kam ein 68-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben. In Thüringen wurde bei einem sturmbedingten Einsatz ein Feuerwehrmann getötet. In Hamburg wurde ein Schüler durch einen herunterfallenden Ast lebensgefährlich verletzt.

Fernverkehr der Bahn eingestellt - auch Freitag noch Probleme

Die Deutsche Bahn stellte wegen des Orkans am Donnerstagnachmittag den Fernverkehr bundesweit komplett ein. Am Berliner Hauptbahnhof strandeten mehrere hundert Menschen. Die Bahn stellte einen ICE bereit, in dem sich Wartende aufhalten und aufwärmen konnten. Laut Bahn soll sich der Nah- und Fernverkehr im Laufe des Tages normalisieren, aktuelle Informationen zur Lage in Berlin und Brandenburg finden sie hier.



Auch auf vielen Flughäfen hatte der Orkan "Friederike" die Flugpläne durcheinandergewirbelt. In Tegel und Schönefeld wurden rund 30 Abflüge und Ankünfte gestrichen, der Flughafen Köln/Bonn stellte den Betrieb zeitweise ganz ein.



