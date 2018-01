Bild: dpa

Nachwirkungen des Orkans "Friederike" - Nahverkehr nach Berlin weiter massiv eingeschränkt

19.01.18 | 08:53 Uhr

Bahnpendler spüren auch am Tag nach dem Orkan die Auswirkungen: Viele ICE-Verbindungen fielen am Freitagmorgen aus - und auf gleich acht Regionalverkehrs-Strecken müssen Fahrgäste Einschränkungen hinnehmen. Ein Überblick



Nachdem der schwerste Orkan seit mehr als zehn Jahren über Deutschland hinweggefegt ist, hat sich der Fernverkehr von und nach Berlin am Freitagmorgen normalisiert. Im Nahverkehr gibt es dagegen noch massive Einschränkungen. Am Berliner Hauptbahnhof fielen bis 7:30 Uhr viele ICE-Züge Richtung Westen über Wolfsburg und Richtung Süden über Leipzig aus. Vor den Informationsschaltern bildeten sich lange Schlangen. Einzig die Pendler, die am frühen Morgen von Berlin nach Hamburg fuhren, konnten planmäßig in den Zug steigen. In den Zügen, die nun unterwegs sind, wird es sehr eng, für viele Verbindungen bis zum Mittag sind nur noch Tickets in der 1. Klasse verfügbar.

Insbesondere in NRW und Niedersachsen noch Strecken gesperrt

Grund für die Einschränkungen: Im Schienennetz der Deutschen Bahn wurden durch den Orkan über 200 Streckenabschnitte beschädigt, wie das Unternehmen am Morgen mitteilte. Mehrere hundert Mitarbeiter seien die ganze Nacht im Einsatz gewesen, um blockierte Strecken freizuräumen und Oberleitungen zu reparieren. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen waren auch am Freitagmorgen noch Strecken gesperrt. Die Bahn hatte den Fernverkehr am Donnerstag wegen des Orkantiefs Friederike erstmals seit elf Jahren, als "Kyrill" wütete, komplett eingestellt. Am Berliner Hauptbahnhof strandeten mehrere Hundert Menschen. Die Bahn hatte dort einen ICE bereitgestellt, in dem sich Wartende aufhalten und aufwärmen konnten. Die Bahntickets für Donnerstag und Freitag behalten laut Bahn ihre Gültigkeit und können entweder kostenfrei storniert oder bis eine Woche nach Störungsende flexibel genutzt werden.

Viele Regionalverbindungen beeinträchtigt

Im Regionalverkehr von und nach Berlin gibt es am Freitagmorgen weiterhin zahlreiche Einschränkungen. Auf folgenden Strecken ist der Regionalverkehr derzeitig noch komplett gesperrt: - RE-Linie 15: Kein Zugverkehr auf der gesamten Linie. Unwetterschäden zwischen Großenhain Cottbus Bf und Ortrand - RE-Linie 18: Kein Zugverkehr auf der gesamten Linie. Unwetterschäden zwischen Großenhain Cottbus Bf und Ortrand. Ein Ersatz ist im Moment nicht möglich.



- RB-Linie 31: Kein Zugverkehr auf der gesamten Linie. Ein Ersatz ist im Moment nicht möglich. - RB-Linie 49: Kein Zugverkehr auf der gesamten Linie. Ein Ersatz ist im Moment nicht möglich. Auf den Strecken des RE3, des RE5, des RE7 und des RB24 gibt es auf einzelnen Streckenabschnitten Sperrungen. Die aktuellesten Informationen erhalten Sie hier.



Hunderte Feuerwehreinsätze in Brandenburg - viele Haushalte ohne Strom

Während Berlin glimpflich davon kam, wurden vor allem viele Menschen im südlichen Brandenburg hart vom Orkantief getroffen. Die Feuerwehr musste zu hunderten Einsätzen ausrücken. Bei einem Unfall inmitten der Sturmböen kam im Süden Brandenburgs ein Lastwagenfahrer ums Leben. Deutschlandweit starben insgesamt sechs Menschen.

Weil Strommasten beschädigt wurden, fiel in Teilen von Cottbus für elf Minuten der Strom komplett aus. Auch in den Kreisen Oberspreewald-Lausitz, Spree-Neiße und Elbe-Elster saßen Tausende Menschen zeitweise im Dunkeln. Insgesamt waren in mehreren ostdeutschen Bundesländern etwa 140.000 Kunden des Energieversorgers Envia vorübergehend ohne Strom.



Sturm über Deutschland

Bild: dpa-Zentralbild Der Orkan "Friederike" traf am Donnerstag den 18.01.2018 Deutschland. In Brandenburg tobte der Sturm vor allem im Süden, ein Lkw-Fahrer kam ums Leben, als nach ersten Erkenntnissen eine Windböe den Laster erfasste, Feuerwehr und Polizei rückten hunderte Male aus. Der Orkan brachte im Norden des Landes viel Schnee. Das führte zu glatten Straßen in der Region.



Bild: dpa Bei Düsseldorf stürtzte ein Baum auf eine Oberleitung. Die Bahn stellte erstmals seit 11 Jahren alle Fernverbindungen ein. Damals war ebenfalls ein Orkantief der Grund: Kyrill war damals über Deutschland gefegt.



Bild: dpa Auf der ICE Strecke zwischen Hannover und Göttingen ging nichts mehr.



Bild: dpa Auch der Regionalverkehr fuhr nur teilweise. Das führte, wie hier am Berliner Hauptbahnhof, zu langen Schlangen.



Bild: dpa-Zentralbild Auch in Thüringen wird traurige Bilanz gezogen. Mindestens ein Mensch starb: Ein Feuerwehrmann verunglückte als er während eines Einsatzes einer in einem Wagen eingeklemmten Frau half. Auf dieser Autobahn brachte "Friederike" ein Verkehrsschild zum Einsturz und zerstörte ein Auto.



Bild: dpa In Bielefeld stürzte ein Baum auf ein Auto. In Nordrhein-Westfalen wurden durch den Sturm zwei Menschen getötet und mehrere verletzt. Ingesamt sind sechs Todesopfer zu beklagen. | Weitere Bildergalerien | Link zum Artikel | Sendung: Brandenburg Aktuell, 18.01.2018, 19:30 Uhr

"Friederike" übertrifft "Kyrill"

"Friederike" war laut dem Deutschen Wetterdienst der schwerste Sturm seit 2007. Die heftigste Böe sei stärker gewesen als beim Orkan "Kyrill". "Vor exakt 11 Jahren gab es 202 km/h auf dem Wendelstein, am Donnerstag meldete der Brocken eine Böe von 203 km/h", schrieb der Wetterdienst auf Twitter.



