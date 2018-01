Ein 59-jähriger Berliner soll in Indien sechs Kinder sexuell missbraucht und das auch gefilmt haben. Das jüngste mutmaßliche Opfer war fünf Jahre alt. Der Mann wurde bereits in Thailand wegen Kindesmissbrauchs zu 43 Jahren Haft verurteilt, aber dann begnadigt. Von Ulf Morling

"Ich habe Rückenschmerzen", klagt Karl-Heinz N., als er mit schmerzverzerrtem Gesicht in der Gefangenenbox im Gerichtssaal Platz nimmt. Der 59-Jährige erholt sich aber schnell und wirkt später geradezu aufgeräumt. Freundlich und zugewandt beantwortet er Fragen des Gerichts. Zu den vorgeworfenen Verbrechen des Kindesmissbrauchs in Indien schweigt er allerdings.

Der Fall N. landete nur durch viele Zufälle vor dem Berliner Landgericht. Vor allem ein Bekannter des Angeklagten trug dazu bei, dass der Prozess wegen Missbrauchs von Kindern aus indischen Slums in Berlin verhandelt werden kann. Bei dem "Kronzeugen" handelt es sich um einen Mann aus Bayern, der N. in Indien kennengelernt haben will.

Was er dort erlebte, habe ihn die Sprache verschlagen, so der Zeuge. Kaum war er zurück an Deutschland, wandte er sich an die Polizei. N. führe sich wie ein Kolonialherr in Indien auf, berichtete S. Der Angeklagte schare männliche Kinder und Jugendliche um sich und lasse sie in seiner Wohnung für sich arbeiten. Bei der Auswertung von Datenträgern, die der Angeklagte bei S. einlagerte, soll die bayrische Polizei dann Kinderpornos gefunden haben. Festnehmen konnte man Karl-Heinz N. aber erst, als er aus Indien nach Deutschland zurückkam, um sich medizinisch behandeln zu lassen.