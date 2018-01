Brand in Rathenow sollte wohl ein Verbrechen vertuschen

Grausiger Fund in einer brennenden Wohnung: Am Samstag stießen Rettungskräfte in Rathenow auf zwei Leichen. Die Frau und der Mann starben aber offenbar nicht durch das Feuer. Die Mordkommission ermittelt, hat aber noch keine konkrete Spur zum Täter.