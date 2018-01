Hajakon Berlin-Charlottenburg Freitag, 26.01.2018 | 12:44 Uhr

Meisten nehme ich in Berlin den ÖPNV und/oder gehe zu Fuß. Radfahren ist mir in dieser Stadt (aber nicht nur in dieser) viel zu gefährlich geworden.

Wenn ich aber doche einmal mit dem Veloziped unterwegs bin und habe neben mir an der Ampel einen LKW oder Bus, versuche ich stets den/die Fahrer/in über den rechten Aussenspiegel des LKW (oder Bus) zu beobachten und nach Möglichkeit Blickkontakt aufzunehmen. Und wenn ich nur den leisesten Verdacht habe, dass ich nicht gesehen wurde, bleibe ich lieber stehen und pfeife auf noch so viele Grünphasen. Meistens weiche ich in solchen Situationen, wenn es geht, sogar auf den Gehweg aus und schiebe mein Rad lieber ein Stück, als das ich mit dieser Gefahr aussetze.

Ich misstraue anderen Verkehrsteilnehmern grundsätzlich und gehe erst mal vom Schlechtesten aus (Hoping the best, by expecting the worst).

Ich habe nur dieses eine Leben und meine Frau erwartet von mir, dass ich jeden Tag heil nach Hause komme (ich von ihr auch).



