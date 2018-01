dpa/Patrick Pleul Audio: Inforadio | 18.01.2018 | Interview mit Prof. Thomas Mettenleiter | Bild: dpa/Patrick Pleul

Afrikanische Schweinepest - Berlin setzt nicht auf Kopfprämie für Wildschweine

18.01.18 | 12:00 Uhr

Anders als Brandenburg will Berlin keine Abschussprämie für Wildschweine aussetzen, um eine mögliche Ausbreitung der Afrikanischen Schweinegrippe zu verhindern. In der Stadt würden ohnehin bereits viele Tiere geschossen, so der Wildtierexperte des Senats.



In Berlin und Brandenburg steigt die Sorge um ein Ausbrechen der Tierseuche "Afrikanische Schweinepest". Zwar ist die Seuche für Menschen und andere Tiere als Schweine ungefährlich, erkrankt jedoch nur ein einziges Schwein in Deutschland, drohen hohe wirtschaftliche Schäden. Bereits bei einem Feststellen der Seuche hierzulande droht Deutschland eine Handelssperre für Schweinefleisch in Länder außerhalb der Europäischen Union. Als eine Vorsorgemaßnahme hatte der Deutsche Bauernverband den prophylaktischen Abschuss von 70 Prozent der Wildschweine in Deutschland gefordert, um die Ausbreitung des bereits in Polen und Tschechien festgestellten Virus zu verhindern oder zu erschweren. Doch die Berliner Jäger wollen dieser Forderung nicht nachkommen. Die Schonzeiten für Wildschweine seien in Berlin ohnehin bereits weitestgehend aufgehoben, sagte Wildtierexperte Derk Ehlert von der Berliner Umweltverwaltung am Donnerstag. Um den Bestand der sich schnell vermehrenden Tiere zu reduzieren, schössen Berliner Jäger bereits jetz vergleichsweise viele Wildschweine ab.

Tote Wildschweine werden vorsorglich untersucht

Hamburg hatte in der vergangenen Woche angekündigt, den Wildschwein-Abschuss im Stadtgebiet erleichtern zu wollen. Berlin hingegen plant keinen extra Anreiz für Abschüsse in Form von Prämien. In Brandenburg etwa erhalten Jäger derzeit eine Abschussprämie von 50 Euro. Zudem erhalten erhalten dort Jäger, die tote Wildschweine auffinden, 30 Euro pro Tier, um die Tiere dann auf den Schweinepest-Erreger untersuchen zu lassen. Auch in Berlin werde tot aufgefundenes Schwarzwild vorsorglich auf die Afrikanische Schweinepest untersucht, erklärte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Verbraucherschutz. Die Tierkörper würden dann beseitigt. Die Seuche ist über Georgien und Russland in die EU eingeschleppt worden, in Polen etwa gibt es immer wieder Fälle in Schweinemastbetrieben. Als Hauptursache für die Verbreitung des Erregers gelten menschliche Aktivitäten - ein Einschleppen auch nach Deutschland, etwa am Autoreifen oder mit Lebensmitteln, wird befürchtet.

Menbschen erkranken nicht an dem Virus

Menschen erkranken generell nicht an dem Virus, bei Haus- und Wildschweinen aber verläuft die Erkrankung fast immer tödlich. Neun von zehn erkrankten Tieren sterben an inneren Blutungen. Einen Impfstoff gibt es trotz intensiver weltweiter Forschungen nicht.