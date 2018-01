Sanitäter in Berlin-Weißensee mit Messer bedroht

Die Attacken auf Rettungskräfte in Berlin hören nicht auf: In Weißensee wurden Sanitäter in der Nacht zum Sonntag von einer betrunkenen Frau mit einem Messer bedroht. Zur Unterstützung herangezogene Polizisten wurden mit einem Glas beworfen.