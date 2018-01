Auch nach Silvester hören die Angriffe auf Rettungskräfte in Berlin nicht auf: In Kreuzberg attackierte ein Betrunkener zwei Sanitäter mit Böllern. Er soll versucht haben, auf einen Defibrillator zu urinieren. Die GdP spricht von einem unfassbaren Zustand.

Erneut hat es in Berlin einen Angriff auf Rettungskräfte gegeben. Ein 37-Jähriger soll in der Nacht zu Samstag zwei Rettungssanitäter mit Böllern beworfen haben, wie die Polizei mitteilte. Die 28 und 29 Jahre alten Sanitäter waren wegen eines medizinischen Notfalls in die Kreuzberger Waldemarstraße gerufen worden. Als sie aus dem Rettungswagen stiegen, warf der Mann zunächst die Böller.

Anschließend soll er versucht haben, auf einen abgestellten Defibrillator zu urinieren, was die Sanitäter verhindern konnten. Einem der Männer spuckte der 37-Jährige daraufhin ins Gesicht. Die Sanitäter fixierten den Angreifer und übergaben ihn herbeigerufenen Polizisten, die ihn in eine Gefangenensammelstelle brachten. Der betrunkene Mann stimmte dort einer Wohnungsdurchsuchung zu. Dabei fanden Beamte mehrere illegale Böller. Er muss sich nun wegen einfacher und gefährlicher Körperverletzung, Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.



"Wir reden mittlerweile über ein unfassbaren Zustand. Es gibt immer mehr Leute in dieser Stadt, die denken, sie können Einsatzkräfte folgenlos angreifen", hieß es am Samstag in einer Erklärung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Berlin. Die Entwicklung müsse jedem demokratisch lebenden Menschen zu denken geben, sei aber auch die Folge von jahrelangen Nachlässigkeiten bei der Bewertung derartiger Angriffe.

Auch in der Silvesternacht hatte es Angriffe auf Rettungskräfte und Polizisten gegeben. In der Rosmarinstraße im Bezirk Mitte wareb Rettungskräfte, die wegen einer Verletzung gerufen wurden, sogar mit Schusswaffen bedroht worden. Die Feuerwehrleute hätten die Polizei alarmiert, diese habe zwei scharfe Schusswaffen sichergestellt, so die Feuerwehr. In Lichtenrade wurde einem Sanitäter mit der Faust ins Gesicht geschlagen.