Antisemitismus ist für Yorai Feinberg nichts Neues. Sachbeschädigung, Beschimpfungen, Hass-Anrufe, Hass-E-Mails, schlechte Online-Bewertungen. Und das nur, weil sein Restaurant israelisch kocht, weil an der Wand ein Davidsstern hängt und im Fenster die Menora steht. Einige seiner Mitarbeiter machen sich Sorgen. "Aber ich nehme das wohl ein bisschen kämpferischer", sagt Feinberg. "Ich will vor dieser Ungerechtigkeit nicht aufgeben." Seit einer Weile hängen drei Videokameras im Restaurant. Zum Selbstschutz.

Im Dezember filmt Feinbergs Freundin die Hasstirade eines polizeilich bekannten Mannes. Vor dem Restaurant in Berlin-Schöneberg brüllt er: "Ihr werdet alle in den Gaskammern landen. Euch will keiner hier" – sechs Minuten lang. Das Video wird tausendfach in sozialen Netzwerken geteilt. Es entfacht eine neue Debatte über Antisemitismus. Gegen den 60-jährigen Pöbler laufen jetzt Ermittlungen wegen Beleidigung, Volksverhetzung und Widerstands gegen Vollzugsbeamte.