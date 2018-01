Yes, endlich eine neue Shopping Mall für Berlin! Und es wird sogar noch besser: Gleich zwei neue kommen dazu! Im Frühjahr soll mit dem "Schultheiß Quartier" in Moabit Einkaufszentrum Nr. 68 eröffnen, gegen Oktober geht dann an der Warschauer Straße die "East Side Mall", Tür an Tür mit der East Side Gallery, Shopping Mall 69 an den Start.

Man mag es kaum glauben, aber: David Hasselhoff hat mehr als ein Lied geschrieben. Und all die unbekannten "singt" er im April, gleich zwei Mal (am 11. und am 30.) ist er zu Gast im Friedrichstadtpalast (!). Die Tour heißt, na klar, 30 Years Looking For Freedom". (Weitere Songs von "The Hoff": 'Is Everybody Happy?', 'The Limbo Dance' oder 'Wir zwei allein').