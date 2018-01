Eine Fahndungseinheit aus deutschen Bundespolizisten und polnischen Grenzschützern konnte Samstagnacht einen gestohlenen BMW sicherstellen. Der 18-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, versuchten die Beamten zunächst, das Fahrzeug an der Anschlussstelle Frankfurt (Oder)-West an der A12 zu stoppen. Statt anzuhalten erhöhte der Fahrer die Geschwindigkeit. Durch mehrere Spurwechsel verhinderte er, überholt zu werden. Verkehrsbedingt habe der Fahrer allerdings hinter der Grenze halten müssen. Der Mann floh zu Fuß, konnte jedoch nach kurzer Zeit vorläufig festgenommen werden.