Am Berliner Bahnhof Zoo können wegen des Brandes am Sonntag noch bis einschließlich Dienstag keine Regional- und Fernzüge halten. Das teilte die Bahn am Montagabend mit. Damit korrigierte sie Angaben vom Nachmittag, in denen sie über den Kurznachrichtendienst Twitter eine Wiederaufnahme des Betriebs für Dienstagmorgen um neun Uhr angekündigt hatte.