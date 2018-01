Nach dem Brand am Silvesterabend am Bahnhof Zoo halten dort keine Regionalzüge mehr. Das bedeutet für viele längere Fahrzeiten - und das wohl noch wochenlang. Der Berliner Fahrgastverband ärgert sich, hat aber auch einen Lösungsvorschlag.

Wegen der Brandschäden halten seit dem Jahreswechsel weder Regional- noch Fernzüge in dem Bahnhof – und zwar voraussichtlich für mehrere Wochen , wie die Deutsche Bahn mitteilte. Stattdessen halten die Züge am Bahnhof Charlottenburg.

Nach dem Brand im Bahnhof Zoo hat der Berliner Fahrgastverband die Bahn aufgefordert, eine schnelle Lösung für die Fahrgäste zu finden. Viele Fahrgäste müssten derzeit eine deutlich längere Fahrzeit von 20 bis 30 Minuten pro Fahrt in Kauf nehmen, sagte Jens Wieseke vom Fahrgastverband. "Das ist mehr als ärgerlich, was hier passiert ist."

"Die Leute ärgert sicherlich am meisten, dass die Deutsche Bahn das so als gottgegeben hinnimmt und keine andere Lösung anbietet", so Wieseke. Die Bahn sei aber in der Pflicht, eine Lösung zu finden. "Solche Havarien werden immer passieren. Dafür muss es Notfallkonzepte geben."

Damit Regionalzüge am Bahnhof Zoo möglichst bald wieder halten können, gibt es laut Wieseke eine einfache Lösung, die sofort angewendet werden kann. "Ich kann die Fahrgäste so geleiten, dass sie auf der Ostseite herausgehen, dass sie nicht durch den Brandbereich und den brandgeschädigten Bereich hindurchgehen müssen." Im Moment ist der Ostzugang am Bahnhof Zoo bis auf weiteres verschlossen, obwohl hier der Zugang zu den Gleisen möglich wäre.