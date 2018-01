Ab 1. Februar sollen für die Berliner Schwimmbäder neue Preise gelten. Das kündigten die Berliner Bäderbetriebe (BBB) an. Ziel sei, die Preisstruktur übersichtlicher zu machen, sagte Bädersprecher Matthias Oloew dem rbb am Montag. Am Dienstagvormittag wollen die Bäderbetriebe ihr neues Tarifsystem vorstellen. "Die Absicht ist, möglichst viele Menschen wieder für die Besuche in den Bädern zu gewinnen", so der Sprecher.

Einige der Neuerungen gab er schon vorab bekannt. Aufschläge auf Eintrittspreise soll es laut Oloew künftig nicht mehr geben. "Das heißt, man weiß schneller: Was kostet mich der Badbesuch." Preisaufschläge werden bislang fällig für den Besuch eines "freizeitorientierten Bades" - wie beispielsweise des Wellenbads am Spreewaldplatz – und bei besonders warmem Wasser.