David Lejdar Berlin Donnerstag, 04.01.2018 | 21:21 Uhr

Obdachlose bzw. Wohnungslose am Bahnhof Zoo, spez. an der "Normaluhr", hat schon seit mehr als 100 Jahren Tradition - weil ehemals Wohnungsannoncen in Sonntagsaugaben der Zeitungen erschienen, und solche wurden an der Normaluhr schon am Samstagabend verkauft. Also, solches bedeutet sicherlich nicht dass man Slumzustände toll zu finden hat, aber in Berlin ist es eigentlich eher normal dass es zumindest irgendwelchen Anlaufpunkt gibt statt kleinbürgerlich "egal wohin aber weit weg von unserer schönen Idyllenvorstellung" zu verdrängen. Und mit solchen Anlaufpunkten ist es etwas einfacher für Sozialmitarbeiter bissel zu erfahren wer und was (vielleicht inklusive Vermittlung von Information über dass für die Person zuständiges Sozialamt neue Anweisungen erhalten hat) statt wenn alles versteckt in Hintergassen abläuft.