Rund eine Million private Drohnen soll es bereits in Deutschland geben - vor allem Fotografen, Modellbau-Freaks, aber auch Kinder und Jugendliche sind von den fliegenden Kameras fasziniert. Doch Drohnen gefährden den Luftverkehr - auch in Tegel und Schönefeld.

Auch in Berlin und Brandenburg stellen die unbemannten Flugobjekte eine Gefahr für den Luftverkehr dar: In der Nähe des Flughafens Tegel wurden laut Flugsicherung elf Drohnen gesichtet, in Schönefeld waren es fünf.

Was Sie mit Ihrer privaten Drohne dürfen - und was nicht

Die meisten Drohnen wurden 2017 in der Nähe des Frankfurter Airports gesichtet (15), auch Düsseldorf (8), München (7) sowie Köln/Bonn und Hamburg (jeweils 4) waren betroffen. Damit hat sich die Zahl der gefährlichen Begegnungen im Luftraum zwar erhöht, aber nicht ganz so stark wie befürchtet. 2016 hatte die Flugsicherung insgesamt 58 Drohnen bei einem An- oder Abflug gezählt, plus sechs auf freier Strecke.