Die auf 500 Paar limitierten Sneakers sind ab dem 16. Januar im adidas Originals Flagship Store (Berlin Mitte, Münzstraße 13-15) sowie bei Overkill (Kreuzberg, Köpenicker Str. 195a) in Berlin für 180 Euro erhältlich.

In das Modell EQT-Support 93/Berlin von Adidas ist ein BVG-Jahresticket in die Zunge eingearbeitet. Wird das Modell am Fuß getragen, so gilt es vom 16. Januar bis einschließlich 31. Dezember 2018 als Fahrkarte in allen BVG-Fahrzeugen. Egal, ob U-Bahn, Bus, Straßenbahn oder Fähre.