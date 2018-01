Unbekannte attackieren Familie in Friedrichsfelde mit Böller

In der Silvesternacht

Nicht nur Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte sind in der Silvesternacht mit Knallkörpern angegriffen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, attackierten unbekannte Täter im Ortsteil Friedrichsfelde (Berlin-Lichtenberg) auch eine Familie mit einem Böller.

Retter werden mit Schusswaffen bedroht, Polizisten und Feuerwehrleute mit Böllern und Flaschen beworfen: In Berlin haben Randalierer zum Jahreswechsel vermehrt Einsatzkräfte attackiert. Nicht nur der Landesbranddirektor fordert hartes Durchgreifen.

"Diese Aggressivität haben wir in den letzten Jahren nicht erlebt"

Auch in anderen Teilen Berlins war es in der Silvesternacht zu teilweise schweren Ausschreitungen gekommen. Betroffen waren vor allem Polizei und Feuerwehr. So gab es nach Angaben der Feuerwehr acht Angriffe auf Einsatzkräfte sowie 57 Attacken auf Einsatzfahrzeuge. Den Angaben zufolge hat es dabei zum Teil erhebliche Sachschäden gegeben.

Landesbranddirektor Wilfried Gräfling sprach von einer "Aggressivität, wie wir sie in den letzten Jahren nicht erlebt haben". Das sei "sehr traurig und bedenklich", so Gräfling am Montagabend im rbb-Fernsehen.