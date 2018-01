Steffen Berlin Freitag, 26.01.2018 | 11:56 Uhr

Hallo Herr Krüger, grundsätzlich alles korrekt. Aber eine Richtgeschwindigkeit von 30 mit Ausnahmen haben wir faktisch heute schon. Praktisch alle Wohngebiete sind Tempo-30-Zonen, die Hauptstraßen mit Tempo 50. An kritischen Stellen ist die Geschwindigkeit bereits auf 30 reduziert. Durch ein generelles Tempo 30 mit Ausnahmen würde sich also gar nicht so viel ändern.

Der wichtigste Punkt ist die Aufmerksamkeit der Autofahrer, diese muss immer zu 100% beim Verkehr liegen; gerade in der Stadt. Dazu gehört auch, Fußgänger wie Radfahrer im Blick zu haben, jederzeit mit der (sorry) Dummheit anderer zu rechnen. Heute wird jede Lücke geschnitten, die sich im Verkehr auftut, wird bei Gelb-Rot Gas gegeben und verbotswidrig abgebogen, nur um gefühlt ein paar Sekunden Zeit zu gewinnen. Und gefühlt wird es immer schlimmer. :-(