Ein 24-Jähriger hat am Samstagmorgen in Berlin einen Taxifahrer und einen Polizeimitarbeiter verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der junge Mann zunächst in Kreuzberg die Tür eines Taxis geöffnet, das an einer roten Ampel hielt, und auf den Fahrer eingeschlagen und eingetreten. Warum der Täter den Taxifahrer angriff, ist unklar.