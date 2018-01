Im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ist am Donnerstagmorgen ein Jogger unter eine Straßenbahn geraten. Der Mann wurde nach rbb-Informationen an Beinen, Armen und am Kopf schwer verletzt.

Weil das Opfer unter der Straßenbahn eingeklemmt wurde, rückte die Feuerwehr mit einem Kran an. Letztlich gelang es den Einsatzkräften aber, die Tram per Hand so weit zu verschieben, dass der Mann befreit werden konnte.



Der Vorfall ereignete sich im morgendlichen Berufsverkehr an der Haltestelle Treskowallee/Volkspark Wuhlheide im Ortsteil Oberschöneweide. Die Linien M17, 21, 27 und 37 waren für etwa eine Stunde unterbrochen, wie die BVG auf Twitter mitteilte.

Genauere Angaben zur Identität der verletzten Person hatte die Polizei zunächst nicht. Ob er dabei die Tram überhört hat, ist noch unklar.