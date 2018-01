Es ist die dritte Verfolgungsjagd durch Berlin innerhalb einer Woche: Ein Verletzter und vier beschädigte Autos sind die Bilanz des Crashs in Kreuzberg in der Nacht auf Sonntag. Der Unfallverursacher ist auf der Flucht.

In Berlin-Kreuzberg ist in der Nacht zum Sonntag erneut ein Mensch bei einer Verfolgungsjagd verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, nahmen Beamte am späten Samstagabend an der Kreuzung Oranienstraße Ecke Alte Jakobstraße die Verfolgung eines verdächtigen Autofahrers in einem Renault auf, der durch seinen aggressiven Fahrstil aufgefallen war.