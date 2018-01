Plötzlich fließt das Abwasser nicht mehr ab: In 35 Häusern in Berlin-Mariendorf kann seit Tagen nicht gewaschen oder geduscht werden. Grund sind Bauarbeiten nebenan - von der Baustelle floss Flüssigbeton versehentlich in die Abwasserkanäle.

In Berlin-Mariendorf sind Dutzende Anwohner von der Abwasserentsorgung abgeschnitten, weil von einer Baustelle Flüssigbeton in die Kanalisation gelaufen ist. Der Beton habe den Kanal zugesetzt, erklärte Stephan Natz von den Berliner Wasserbetrieben am Donnerstag dem rbb. "Der Kanal selbst ist nicht groß, der hat nur 20 Zentimeter Innendurchmesser. Da genügt schon relativ wenig Beton, um diesen Schaden anzurichten." Der Beton hat sich auf 250 Meter Kanal verteilt.

In 35 Häusern rund um den Titlisweg am Mariendorfer Damm können die Anwohner deshalb seit Montagnacht nicht spülen, duschen oder auf die Toilette gehen. In einigen Häusern lief der Flüssigbeton samt Abwasser bis in die Keller. "Das war halt Fäkalwasser - nicht so schön", sagte ein Anwohner. Er hoffe, dass es für die Anwohner bald einen Zeitplan gebe, wie es weitergeht.