Bei einer Schlägerei auf dem Berliner Alexanderplatz sind am Donnerstagabend ein Mann und eine Frau verletzt worden. Auslöser der gewaltsamen Auseinandersetzung waren offenbar fremdenfeindliche Beleidigungen.

Seit Jahren wird diskutiert, wie die Sicherheit am kriminalitätsbelasteten Alexanderplatz erhöht werden kann. Ab sofort sind Polizisten dort in einer eigenen Wache ansprechbar.

Neue Wache am Alex "nur ein Anfang"

Wie ein Polizeisprecher rbb|24 am Freitag sagte, waren an der Schlägerei zwei Gruppen beteiligt: auf der einen Seite fünf aus Kuba stammende Männer, auf der anderen Seite mehrere Männer und Frauen aus dem "Obdachlosen- und Trinkermilieu", das auf dem Alex in kleineren und größeren Gruppen anzutreffen sei.

Ein angetrunkener 40-Jähriger habe herumgegrölt und die Kubaner wegen ihrer Herkunft beleidigt. Zunächst hätten die Männer die Pöbeleien ignoriert. Als der 40-Jährige jedoch eine Bierflasche in deren Richtung warf, eskalierte die Situation.