Andreas Montag, 29.01.2018 | 21:15 Uhr

Dieser Unfall ist wohl kaum dem mutmaßlichen Räuber zuzuschreiben. Hier hat der Fahrer des Polizeiwagens meiner persönlichen Meinung nach die größte Schuld an diesem folgenschweren Unfall. Rein gar nichts rechtfertigt so rücksichtslos in einem belebten Gebiet einer Großstadt zu fahren - vor allem an einem Ort wie diesen.

In der Fahrschule wird einem beigebracht das man immer mit unverhersebaren Dingen rechnen muss - vor allem wenn man an einem offiziell zugelassenen Parkplatz vorbeifährt wie in diesem Fall. Kein Einsatz rechtfertigt weitere Menschenleben zu gefährden - Einsätze sollen Menschenleben retten!



Mein Beileid an die Familie, Freunde und Bekannte. Ein sinnloser Tod einer 21jährigen die noch ihr ganzes Leben vor sich hatte.