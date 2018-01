Unbekannte Täter haben am Neujahrsabend Einsatzkräfte der Polizei in Berlin-Neukölln angegriffen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, zielten in der Nacht zu Dienstag Jugendliche mit Schreckschusswaffen auf einen Streifenwagen. Die drei Angreifer standen den Angaben zufolge in einer Gruppe von rund zwanzig Jugendlichen. Diese sollen die Täter laut angefeuert haben.

Die Polizisten fuhren daraufhin weiter und forderten Verstärkung an. Als sie mit einem weiteren Streifenwagen in die Sonnenallee im Bezirk Neukölln zurückkehrten, wurden beide Autos beschossen. Verletzt wurde dabei niemand. Es geriet aber ein Wagen in Brand, der in der Nähe geparkt war. Die Beamten brachten sich nach dem neuerlichen Angriff in Sicherheit. Die Jugendlichen flüchteten.



Bereits in der Silvesternacht waren in Berlin Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr dutzendfach attackiert worden. Allein die Feuerwehr hatte 65 Angriffe gemeldet.