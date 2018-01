Peter Berlin Dienstag, 02.01.2018 | 15:58 Uhr

Zitat: "Die vier jungen Männer sollen in der Nacht zum 9. Juli am U-Bahnhof Neukölln einer Frau, die in Begleitung eines Mannes auf dem Bahnsteig lief, von hinten zwischen die Beine gegriffen haben. Daraufhin soll der damals 28-jährige Ehemann einen Tatverdächtigen zur Rede gestellt haben. Die Situation eskalierte daraufhin laut Polizei."



Mit Verlaub, diese Situation ist bereits vollkommen mit der sexuellen Belästigung eskaliert. Was für eine verharmlosende Berichterstattung.