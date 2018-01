Beamte der Autobahnpolizei haben am Sonntag in Berlin einen alkoholisierten Fernbusfahrer erwischt. Wie die Polizei mitteilte, führten die Beamten nach einem anonymen Telefonhinweis eine Überprüfung auf dem Avus-Parkplatz am Autobahndreieck Funkturm durch.

Der Anrufer habe angegeben, der 55-jährige Fahrer habe angeblich noch Restalkohol vom Vortag im Blut. Der Fahrer selbst habe gesagt, er wolle zum Busbahnhof fahren, um Fahrgäste nach Düsseldorf aufzunehmen.

Der Mann roch der Polizei zufolge bei der Befragung deutlich nach Alkohol, so dass die Beamten eine Atemalkoholkontrolle durchführten. Nachdem diese einen Wert von rund 0,7 Promille ergeben hatte, untersagten sie ihm die Weiterfahrt. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass der 55-Jährige mehrfach seine tägliche Arbeitszeit überschritten hatte. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Fahrens unter Einfluss alkoholischer Getränke ermittelt.